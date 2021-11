Surfista disperso in mare: ricerche in corso tra Andora e Alassio

Andora. Dalle 17 di oggi pomeriggio sono in corso le ricerche in mare di un ragazzo che faceva windsurf con altri due amici e non è più tornato a riva.

A lanciare l’allarme le due persone che si trovavano con lui.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il gommone e la squadra di terra di Albenga insieme alla capitaneria di porto e ai sommozzatori arrivati da Genova.

Le ricerche sono partite da Andora e, successivamete, seguendo la direzione della corrente, si sono estese verso Alassio.

Le operazioni sono ancora in corso ma al momento non c’è ancora nessuna novità.