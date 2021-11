Super Green Pass, Toti: “Più utile dell’obbligo vaccinale”

Liguria. “Sono stato tra i precursori dell’obbligo vaccinale e il mio movimento politico Coraggio Italia ha pronto leggi ed emendamenti in Parlamento per poterlo applicare e non è detto che non lo faccia”.

Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti a margine della presentazione della campagna contro la violenza sulle donne della Regione.

“Dopo di che ritengo molto più utile un Green Pass a doppia velocità che non un obbligo vaccinale che sarebbe qualche cosa di poco più che formale, visto che non possiamo certo condurre in manette i cittadini alla vaccinazione”.

“Sarebbe certo un’ulteriore sottolineatura di quanto sia un obbligo morale, civile ed etico andare a vaccinarsi”.

“Tuttavia, nel momento in cui ci fosse una divisione tra i vaccinati con pieno accesso alla vita economica e sociale di questo paese e i semplici tamponati che invece hanno un’area più ristretta anche per la loro sicurezza in cui potersi muovere credo che sarebbe una misura più che sufficiente” ha concluso Toti.