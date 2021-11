Strage di Nassiriya, Toti: “A questi eroi va il pensiero di tutti gli italiani”

Liguria. “Esattamente 18 anni fa un camion cisterna pieno di tritolo fece esplodere la base Maestrale, causando la morte di 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e 2 civili. Era il 12 novembre 2003, era la strage di Nassiriya, in Iraq”. Lo ricorda il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nell’anniversario dell’attentato che colpì la base italiana.

“A questi eroi oggi va il pensiero di tutti gli italiani – prosegue -, alla memoria di queste vite abbiamo intitolato la Sala Auditorium della Regione Liguria. Per non dimenticare chi si è sacrificato per il nostro Paese, per onorare ogni giorno gli uomini e le donne che rischiano la vita per la nostra sicurezza e per la libertà”.

Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ricorda le vittime: “Il trascorrere degli anni – dichiara – non può lenire il dolore per la scomparsa di tanti uomini valorosi che, durante una lunga e pericolosa missione internazionale di pace a cui l’Italia partecipò per riportare libertà, democrazia e sviluppo in uno Stato martoriato, morirono lontano dal proprio Paese e dai propri affetti. Anche la Liguria, con il sacrificio del maresciallo capo Daniele Ghione di Finale Ligure, pagò in quell’attentato un pesante tributo nella lotta contro la violenza e la tirannia”.

Il presidente aggiunge: “Il ricordo delle vittime, insieme all’orgoglio per il coraggio di centinaia di giovani italiani che negli anni e in diverse parti del mondo hanno agito in nome dei principi democratici, devono animare sempre le nostre Istituzioni e tutti i cittadini affinché il loro impegno e il loro sacrificio siano una lezione di pace e civiltà. Onori a tutti i Caduti per la nostra Patria”.