“Stop all’inquinamento luminoso nell’entroterra albenganese”: la protesta

In questi giorni il circolo Valli Neva e Pennavaire di Europa verde ha presentato l’ennesima richiesta di intervento ai carabinieri, al Comune di Zuccarello e alla Regione a tutela dall’inquinamento luminoso dei residenti.

“Nel Comune di Zuccarello, in via Nazionale precisamente, nel sito di estrazione Cava Isola, sono presenti alcuni apparecchi di illuminazione esterna, costituiti da almeno 4 proiettori di elevata potenza che si ritiene abbiano caratteristiche non conformi alle norme contenute nelle “Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico” emanate dalla Regione Liguria” afferma Europa Verde, che ha rilanciato la protesta del Comitato civico già protagonista della battaglia sull’inquinamnto ambientale prodotto dallo stabilimento Icose SpA di Zuccarello.

“L’impianto di illuminazione in oggetto emette luce verso l’alto tanto da illuminare la valle circostante in entrambi i versanti fino a quota rilevante”.

“L’impianto appare sovradimensionato sia da un punto di vista dei consumi sia per gli effettivi bisogni logistici. Rimane in funzione tutta la notte emettendo luce intrusiva molesta nelle abitazioni circostanti, rendendo l’area inospitale anche per la vita della fauna presente (soprattutto uccelli e rapaci)”.

“Un esposto presentato allo scopo di tutelare ancora una volta la condizione di chi vive nelle aree interne e soprattutto di chi ancora crede che l’entroterra sia una risorsa da valorizzare e utilizzare e non l’ennesima zona su cui scaricare le contraddizioni di uno sviluppo distorto, che ha interessato la zona costiera”.