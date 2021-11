Stereotipi e coraggio

“Per coloro che non sono capaci di credere, ci sono i riti; per coloro che non sono capaci di ispirare rispetto da sé, c’è l’etichetta; per coloro che non sanno vestirsi, c’è la moda; per coloro che non sanno creare, ci sono le convenzioni e i cliché. Ecco perché i burocrati amano i cerimoniali, i preti i riti, i piccoli borghesi le convenzioni sociali […] e gli attori le convenzioni teatrali, gli stereotipi e un intero rituale di azioni sceniche.” L’affermazione di Konstantin Sergeevič Stanislavskij, pseudonimo di Alekseev, affonda le sue radici in una vita dedicata al teatro e a “Il lavoro dell’attore sul personaggio” come titola un suo formidabile scritto uscito postumo nel 1957. Il suo approccio psicologistico scava nei rapporti che si vanno a costituire tra il mondo interiore dell’interprete e quello del personaggio messo in scena, evidentemente una simile attività di “scandaglio dell’imo” comporta e presuppone “Il lavoro dell’attore su se stesso”, questa volta un suo testo magistrale del 1938. Con questa premessa non intendo affrontare il tema, peraltro a me particolarmente caro, dell’attività del teatro per addetti ai lavori, ma riflettere in una prospettiva “altra” su quanto il concetto di “rappresentazione” abbia a che fare con il quotidiano di ognuno di noi e non riguardi solo gli attori. L’affermazione di Stanislavskij affronta diversi aspetti del tema, impossibile approfondirli tutti, limitiamoci ad una veloce scorribanda tra alcuni per dedicarci ad uno in particolare che, forse, è la sintesi di tutti.

La prima antinomia proposta riguarda fede e rito, precisiamo cosa intende l’autore con questi termini. La fede è vista in un’accezione assolutamente positiva, per intenderci, non come una sorta di più o meno consapevole autoinganno, come “paura di prendere coscienza dell’orrida realtà”. Credo che siano perfette per rappresentarla le parole di un credente davvero particolare, Salvador Dalì: “Che cos’è il cielo? Dove si trova? Il cielo non si trova né sopra né sotto, né a destra né a sinistra; il cielo è esattamente nel centro del petto dell’uomo che ha fede!”, ne consegue che, in questa prospettiva, il rito diviene l’addobbo formale di quello che dovrebbe essere l’essenza della coscienza più intima e privata, insomma, si tratta di una palese contrapposizione tra forma e contenuto. In estrema sintesi: è un sentimento che non ha bisogno di ostentazioni e può fare a meno dei riti, è vissuta nel rapporto profondo che lega i luoghi più segreti del soggetto con l’oggetto della sua fede. Ovvio che il rito non sempre è solo questo e che il suo valore vada indagato nel tempo e nel significato riconosciutogli da chi lo pratica, ma nella prospettiva che stiamo affrontando non è rilevante questa possibilità. La seconda antinomia riguarda rispetto ed etichetta: si tratta della relazione tra chi sono ed il ruolo che rivesto, la divisa che indosso, il titolo che esibisco, insomma, il “lei non sa chi sono io” declinato in tutte le sue forme che, ancora una volta, non possiamo definire solo etichetta, certo riguarda anche i valori, ma penso sia chiaro il senso che voleva indicare l’autore. Sulla terza antinomia è oggi più complicata la riflessione rispetto ai tempi del maestro russo, quello che allora era moda, specie se in riferimento al “come mi vesto”, è oggi esteso ad ogni più minimo dettaglio della vita di tutti, non più peculiarità di una classe sociale ma surrettizia contaminazione filtrata attraverso social sempre più invasivi ed imprescindibili per il quotidiano: le generazioni digitali ne sono una prova evidente! Lasciamo la valenza dell’affermazione esplicitarsi nel tempo in cui è stata formulatae cogliamone il senso più generale.

Arriviamo così all’ultima antinomia, quella che colloca chi “non sa creare” come ingabbiato nella prigione delle “convenzioni e dei cliché”. Se la conclusione dell’aforisma di apertura si rivolge, ovviamente, al teatro ed all’attore vista la competenza particolare dell’autore, il suo portato più generale è riconoscibile nel riferimento al burocrate che, nella prospettiva nella quale provo a sviluppare la nostra riflessione, è riconducibile a quello che Stanislavskij definisce “piccolo borghese”, lascio al lettore il diritto-dovere di comparare tale figura alla realtà odierna riconoscendo a chi evidentemente meglio si sovrappone. Credo che, ancora una volta, siano illuminanti le parole di Nietzsche nello Zarathustra: “Creatori erano coloro che crearono i popoli e sospesero sopra di essi una fede e un amore: e così servivano la vita. Distruttori sono coloro che tendono trappole per molti e le chiamano Stato: essi sospendono sopra di essi una spada e cento brame” (Del nuovo idolo). Mi sembra evidente la contrapposizione tra i mediocri, quelli che il filosofo tedesco chiama “inutili”, gli afflitti dal risentimento, dall’invidia nei confronti dei creatori, da una parte, e l’oltre uomo, che si libera in una risata anarchica in faccia al potere. È per difendersi da quel riso che sorge l’urgenza di controllo, della regola, del rito, del cliché, dell’etichetta, insomma, per dirla con Emerson, “il conformismo è la scimmia dell’armonia” e lo Stato ne è la faccia istituzionale. Il borghese si riconosce ed è grato allo Stato perché lo solleva dalla consapevolezza della propria mediocrità, dall’inettitudine, dal dover ammettere di non essere in grado di creare e di assumersi la responsibilità di ciò che vuole oltre i confini del “è bello e giusto volere”, così trasforma il proprio mediocre slancio vitale nella regola omologante. Credo sia pleonastico precisare che sto impiegando il termine borghese non nel senso di “abitante del borgo”, la radice storica etimologica della parola, e nemmeno in relazione al concetto di classe, non è certo un caso se oramai si impiega l’espressione “classe media”, ma lo intendo in relazione ad un atteggiamento esistenziale, al nascondersi dietro ai disvalori dell’opportunismo utilitaristico e della sopravvivenza ad ogni costo, alla celebrazione dell’anestesia delle emozioni pericolose alla conservazione di una via di fuga, fuga dalla responsabilità di vivere.

Mi tornano alla memoria versi di alcuni cantautori come Claudio Lolli che sulla borghesia così cantava “Non so dirti se fai più rabbia, pena schifo o malinconia”, o come il più noto ed ora celebrato De André, celebrato forse per anestetizzarne la denuncia, che nella Canzone del Maggio affermava: “Anche se voi vi credete assolti siete per sempre coinvolti”. Il borghese è un vigliacco, preferisce non affrontare la vita, vivere è un atto d’amore e, come sostiene Erich Fromm, i caratteri dell’amore sono “la premura (cura), il rispetto, la responsabilità e la conoscenza”. Credo che ognuno sia responsabile di ciò che è diventato poiché la realtà che viviamo è l’effetto delle nostre scelte e così sarà per il domani che, inutile negarlo, stiamo realizzando non solo per noi: per i nostri figli. La possibilità di determinarci, almeno in gran parte, può far paura poiché comporta responsabilità. Ecco chiarirsi il senso di stereotipo, convenzione e rituale nelle affermazioni di Stanislavskij, ma fuggire dalla libertà di creare la nostra vita ad ogni passo conduce all’ultima stazione, quella nella quale sarà inevitabile interrogarci sul viaggio: allora che senso avrà essere arrivati sani e salvi senza aver scelto responsabilmente né dove andare né perché? Non ci sarà possibile fingere di non aver avuto alternative, non sarà possibile ingannare noi stessi all’ultimo esame una volta di fronte allo specchio che ci rimanda la vita che abbiamo vissuto. Penso sia bene concludere con le righe di un Nobel della letteratura, José Saramago: “Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere”.

