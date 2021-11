Stella, depositata una corona di fiori sulla tomba del presidente Pertini

Stella. “E’ stato un onore per me oggi aver depositato insieme al prefetto e alle autorità tutte la corona di fiori sulla tomba di famiglia del nostro Presidente Sandro Pertini”: è con queste parole che il sindaco di Stella Andrea Castellini commenta la cerimonia che si è tenuta questa mattina in occasione della commemorazione dei defunti.

Alla deposizione della corona hanno partecipato anche il presidente della provincia Pierangelo Olivieri, l’amministrazione comunale di Stella e i rappresentanti dell’associazione Pertini, oltre alle forze dell’ordine.

L’evento è stato occasione per ricordare, in questo 2 novembre, tutte le persone mancate.