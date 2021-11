Spotornese sola al comando, Stefano Ferro: “Grande partita, vittoria meritata”

La Spotornese ha vinto il suo primo big in campionato superando di “corto muso”, come va di moda dire oggi, la Priamar Liguria. L’episodio decisivo è arrivato al ventitreesimo minuto del secondo tempo: punizione calciata da Ferro a seguito della quale Carminati ha colpito di testa spedendo il pallone alle spalle di Quaranta.

Stefano Ferro, tra gli ex della gara, commenta così il successo biancazzurro: “Una bella sensazione stare in testa da soli. Oggi è stata una partita dura. La Priamar è una bella squadra, lo ha dimostrato anche oggi. Abbiamo giocato molto bene, soprattutto il primo tempo. Abbiamo portato a casa il risultato penso meritatamente. La punizione? Una situazione che proviamo spesso in allenamento”.

“Il gruppo è fondamentale – prosegue – siamo coesi e c’è un bell’ambiente. Anche chi entra dà sempre il suo contributo”. La Spotornese grazie alla vittoria di ieri rimarrà in testa anche alla fine delle gare in programma oggi. La testa della classifica recita infatti: Spotornese 15, Priamar Liguria 12, San Francesco Loano (una gara in meno) 9.