Spotornese, Diego Carminati: “Le prestazioni dimostrano che stiamo diventando un gruppo più coeso”

Savona. Diego Carminati, intorno alla metà del secondo tempo, ha infilato in rete il pallone che ha deciso la partita tra Spotornese e Priamar, consegnano i tre punti ai biancazzurri. L’attaccante classe 1990, due settimane prima, era già stato determinante per il successo sul Quiliano&Valleggia “B”, realizzando una tripletta.

Carminati racconta così il suo gol e l’incontro: “Era una punizione dalla trequarti, è sbucata dietro alcuni compagni, l’ho spizzata ed è andata nell’angolino del secondo palo, è andata bene. Partita tiratissima, loro sono una gran bella squadra. Alla fine l’abbiamo spuntata, però è stata combattutissima“.

La Spotornese è parsa forte e quadrata, consapevole dei propri mezzi e coriacea, come dimostrano le sole due reti subite in questo campionato, oltre che in grado di colpire nel momento giusto. “Sapevamo di essere una squadra nuova e quindi ci voleva un po’ di rodaggio – afferma l’attaccante -. Partita dopo partita stiamo dimostrando di diventare un gruppo sempre più coeso e in campo si vede dalle prestazioni”.

“Stasera, finalmente senza vento, è stata una bella partita: siamo riusciti a giocare bene – prosegue -. Merito anche alla Priamar, ha giocato bene, sono un’ottima squadra. Nel frattempo iniziamo a recuperare qualche elemento e quello sicuramente si fa sentire”.