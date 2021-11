Sport e promozione della Liguria, ancora polemica. Minoranze: “Incertezze normative su bandi e gestione dei fondi”

Liguria. Dibattito in Consiglio regionale sul disegno di legge “Interventi regionali di promozione del territorio ligure”.

La discussione arriva dopo le polemiche dei giorni, con l’intervento del consigliere di minoranza Ferruccio Sansa e la replica del gruppo di maggioranza Cambiamo.

Alessio Piana (Lega Liguria –Salvini), presidente della IV Commissione- Attività produttive, cultura formazione lavoro, ha presentato la relazione di maggioranza: “Il mondo dello sport rappresenta un veicolo comunicativo di enorme impatto sociale, mediatico ed economico e la finalità del disegno di legge è, appunto, quella di veicolare la comunicazione e promozione del territorio ligure, dei suoi prodotti industriali, manifatturieri, artigianali, enogastronomici, con l’obiettivo dell’internazionalizzazione dell’economia ligure, attraverso lo sport praticato nelle sue massime espressioni agonistiche, per il tramite delle società professionistiche”.

Piana ha specificato: “La campagna promozionale sarà costituita da azioni basate principalmente sulla visibilità degli oggetti della campagna dai campi di gioco e allenamento, sul coinvolgimento di atleti di elevata popolarità come testimonial per la veicolazione del messaggio promozionale, sulla realizzazione di materiale audio, video, foto, grafico e sulla realizzazione di eventi, attraverso un adeguato ed efficace concorso di mezzi e strumenti di comunicazione”.

Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha illustrato la relazione di minoranza. “Il testo – ha detto – appare vago in quanto non vengono definiti gli ambiti specifici di riferimento per quanto riguarda l’oggetto delle campagne promozionali”. Secondo il consigliere, inoltre, risultano vaghi anche la gestione dei bandi, gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione, la durata della campagna promozionale e, infine, la procedura per l’affidamento delle relative prestazioni.

“Ad una dettagliata descrizione delle fasi della campagna promozionale – ha aggiunto – non corrisponde un’adeguata precisione normativa, ma solo un fumoso rimando a una deliberazione adottata dalla giunta regionale”.

Perplessità sono state espresse anche sui criteri di attribuzione in quanto, secondo Centi, le campagne promozionali richiamerebbero, in modo esplicito o meno, partiti o formazioni politiche che concorrono al governo della regione Liguria.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) non è entrato nel merito delle finalità del provvedimento, ma ha rilevato che sul disegno di legge non c’è stata collaborazione e confronto con la minoranza e ha espresso perplessità sulla richiesta di procedura di urgenza.

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha lamentato l’assenza nel dibattito nella competente commissione di alcune categorie economiche interessate come artigiani e commercianti. Il consigliere ha ritenuto corretto l’individuazione delle società sportive come volano della promozione, ma non solo quelle di massima serie, e ha suggerito anche altri veicoli di promozione.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha criticato la richiesta di urgenza sul provvedimento, perché mirerebbe a evitare il dibattito, e ha criticato anche il fatto che la campagna promozionale si rivolge solo alle associazioni sportive professionistiche che giocano ai massimi livelli e non alle società minori, che sono finanziariamente in difficoltà.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) si è associato alle critiche relative alla richiesta della giunta della dichiarazione di urgenza per il provvedimento e ha rilevato che in Liguria non esiste un elenco delle società sportive professionistiche. Secondo Tosi, infine, il fondo sarebbe comunque insufficiente per dare efficacia alla norma.

Veronica Russo (FdI) ha sottolineato che non si tratta di una sponsorizzazione e non di un finanziamento, ma di un utilizzo delle società sportive per ottenere un mezzo in grado di promuovere il territorio ligure.

Russo ha giudicato ingiustificate alcune delle obiezioni sollevate dai consiglieri di minoranza.

“‘Repetita iuvant’ dicevano i latini e, probabilmente, avevano ragione da vendere. – dichiara Angelo Vaccarezza, capogruppo in Consiglio Regionale della Lista Toti Liguria – L’antico adagio calza a pennello anche per le avventate uscite del consigliere di minoranza Ferruccio Sansa che oggi ha ribadito (ancora!) la sua poco sensata contrarietà alla sponsorizzazione che Regione Liguria farà sulle maglie delle squadre professionistiche di calcio liguri. Sull’argomento ci eravamo già espressi come gruppo consiliare, consigliando al capo dell’opposizione di lasciar perdere una polemica tanto poco intelligente quanto sterile, ma il nostro appello a nulla è valso”.

“Ferruccio Sansa, con ogni evidenza, si preoccupa perché è rimasto ai tempi in cui i suoi compagni di fede politica gestivano i denari pubblici elargendoli solo agli amici degli amici ma, ovviamente, non è questo il nostro caso, visto che stiamo provvedendo da anni a gestire con oculatezza i soldi dei cittadini liguri. – prosegue ancora Angelo Vaccarezza – Quello che colpisce maggiormente è di certo l’intempestività dell’uscita di Sansa che ancora una volta perde un’occasione per evitare l’ennesima magra figura. Infatti non solo la sponsorizzazione sulle maglie delle tre squadre calcistiche liguri costituirà un grandissimo veicolo pubblicitario per la nostra regione ma, è notizia di oggi, che il Giro d’Italia tornerà ufficialmente a Genova, a fronte di un investimento irrisorio, soprattutto se confrontato con i due milioni di euro che spese la Giunta Burlando per effettuare la medesima operazione nel 2015, quando utilizzò l’evento come una mera vetrina per la candidatura di Raffaella Paita alle Regionali di quell’anno”.

“Tornando alla questione della sponsorizzazione sulle maglie delle nostre squadre di calcio, credo che a fronte dell’investimento fatto (più contenuto di così sarebbe stato impossibile), costituisca un incredibile veicolo di promozione del nostro territorio. – conclude il capogruppo arancione in Regione Liguria – E quello che maggiormente colpisce è che anche Sansa ne è convinto (!), visto che proprio oggi in seduta consiliare ha sostenuto che la riuscita e l’effetto dell’operazione sono garantiti, salvo condannarla subito dopo perché “autoreferenziale”, come se le tre squadre non giocassero sul suolo nazionale contro Milan e Juventus, ma contro delle selezioni di giocatori locali. Trovo paradossale, inoltre, pensare che gli appassionati tifosi di Genoa, Sampdoria e Spezia possano essere davvero così poco avveduti da farsi ‘comprare’ da una scritta su una maglia, come Sansa ha sostenuto, lasciando veramente basito chi, come il sottoscritto, conosce bene il calcio e le dinamiche del mondo del tifo che attorno a esso ruotano (Ferruccio, lo hai mai messo un piede in uno stadio?). In definitiva consiglio al nostro capo dell’opposizione di farsene una ragione, l’idea è intelligente e virtuosa e porterà buoni frutti alla nostra terra in termini di popolarità e promozione; è sempre vero che ‘repetita iuvant’, ma in questo caso ci piacerebbe davvero tanto non doverci ripetere più”.