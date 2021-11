Spiderman torna in pizzeria per il San Paolo: appuntamento venerdì 12 novembre

Celle Ligure. L’iniziativa Spidey Pizza che lo scorso anno l’uomo-ragno savonese Mattia Villardita aveva ideato per portare a termine il progetto “Ospedali Dipinti” nella Pediatria del San Paolo di Savona, viene riproposta a Celle Ligure.

Per due sere, venerdì 12 novembre e venerdì 10 dicembre dalle 19 alle 21 sarà proprio Spiderman a consegnare le pizze presso la pizzeria “Il Girasole” di Celle Ligure. Questa sarà anche l’occasione per fare due chiacchiere con il famoso supereroe e scattare qualche foto con lui.

In pizzeria sarà presente anche Alberto Gaiero, primario del reparto di Pediatria di Savona. “Parte del ricavato finirà in un nobile progetto che Pediatria ha deciso di intraprendere, chiamato Nati per Leggere” dichiara Mattia Villardita sulla sua pagina Facebook.

L’iniziativa, di portata nazionale, propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono “un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli”.