Spettacoli teatrali, animazioni per bambini, concerti, cene letterarie: un’abbondanza di eventi nel sabato in provincia

“Trenta dì conta novembre, con april, giugno e settembre; di ventotto ce n’è uno, tutti gli altri ne han trentuno”. Quant’è popolare il proverbio sul calendario! Non siamo ancora alla fine dell’ultimo mese dell’autunno metereologico (o perlomeno lo era ai tempi andati!) che già siamo entrati nell’ottica delle feste natalizie ma prima d’iniziare soltanto a pensare quali dolci e attesi regali doneremo quest’anno ai nostri cari dobbiamo assolutamente goderci l’abbondante “messe” di eventi da un estremo all’altro della provincia nel sabato che chiuderà novembre.

A Savona l’attore e regista Paolo Valerio e la pianista Sabrina Reale daranno vita al “Poema a fumetti” di Dino Buzzati, uno spettacolo che è una sorta di cinema “scomposto”: seduto in poltrona il pubblico comprenderà in breve tempo di trovarsi immerso in un’esperienza nuova e al tempo stesso abituale. L’interprete darà voce al testo mentre sullo schermo passeranno tavole colorate accompagnate da un commento musicale. Qualcosa di simile alla proiezione dei primi film muti, quando la colonna sonora era suonata dal vivo.

In occasione della diciassettesima Giornata del naso rosso i Sanna Clown saranno presenti sempre a Savona con palloncini, giochi, baby dance, animazione e tanti sorrisi. Lo scopo dell’iniziativa organizzata a livello nazionale da VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus è raccogliere fondi per finanziare i progetti portati avanti dall’associazione stessa e sensibilizzare l’opinione pubblica al volontariato clown diffondendo il pensiero positivo. Nel pomeriggio ad affiancare i “nasi rossi” ci saranno anche i Supereroi Per Voi.

L’Osteria Trattoria da “Pesciunettu” di Mirco Siffredi a Cisano sul Neva offrirà una grandissima serata all’insegna del cabaret di alto livello. Da “Colorado Cafè” Alex De Santis, in arte Mister Catenato, e da “Zelig” Alfredo Minutoli, alias Il Signor Galbiati, regaleranno infatti momenti di allegria subito dopo cena. Nel succulento menù sono compresi un primo con pasta fresca, secondo con contorno, dolce, acqua e caffè.

Dopo due anni di restrizioni l’associazione Pro Musica Antiqua di Savona è riuscita a ripartire e ad avviare preziose collaborazioni. Le fasce deboli della popolazione hanno forse più di altre sofferto il Covid-19, per cui a loro in particolare è dedicata la rassegna di quattro concerti di novembre e dicembre. Dopo il successo del Pertini Brass Ensemble a Tovo San Giacomo il secondo appuntamento sarà a Pietra Ligure. Gli allievi del Liceo Musicale “Sandro Pertini” di Genova eseguiranno brani di Purcell, Bach, Scarlatti e altri.

Ad Alassio Samuele Briatore, in qualità di autore e presidente dell’Accademia Italiana Galateo, e Shubha Marta Rabolli, vicepresidente della medesima accademia, presenteranno le tre pubblicazioni “Le regole delle buone maniere”, “Come usare le parole giuste” e “Il galateo del cuore”. Un ideale viaggio nel mondo del galateo scritto con eleganza, leggerezza e curiosità, che contraddistinguono la loro redazione. In apertura si terrà un brindisi di benvenuto per salutare gli amici e gli intervenuti. Sarà poi possibile il firmacopie. Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto a Pangea Onlus.

A Celle Ligure si terrà una cena di solidarietà a favore del progetto “Las Mariposas” a Santo Domingo della Comunità San Benedetto al Porto di Genova. Durante la serata Federico Traversa presenterà il libro “Su la testa – I miei anni con don Andrea Gallo”, con la prefazione di don Luigi Ciotti e l’appendice del presidente provinciale dell’ARCI Franco Zunino e la cui versione in spagnolo è stata presentata alla Fiera Internazionale del Libro a L’Avana, a Cuba.