Società di servizi per coprire i turni al Ps di Pietra, “pezze” per il Ppi di Albenga: torna lo spettro chiusura?

Albenga. Le ombre sul Ppi di Albenga, purtroppo, si allungano. E anche se Halloween è appena trascorso, sembrano trasformarsi in veri e propri spettri che aleggiano sul futuro del Punto di Primo Intervento ingauno. L’ipotesi chiusura, seppur smentita da Asl2 e dal direttore e presidente OMC e OSV Luca Corti, non sembra però essere tramontata, almeno a giudicare dalla situazione attuale.

Una situazione di crisi nazionale, va specificato, legata alla grossa carenza di personale medico, che si sta riflettendo con forza anche sul territorio locale, ed in particolare sull’ospedale Santa Maria di Misericordia, dopo la fine traumatica dell’esperienza con la Società Altavista Soc.Coop Sociale, con sede in Sassuolo.

La scorsa settimana, l’Asl ha revocato l’accordo con la cooperativa, che aveva in gestione la copertura di alcuni turni di guardia attiva sia al pronto soccorso di Pietra Ligure, all’ospedale Santa Corona, che all’ospedale della Città delle Torri.

Quindi, la corsa ai ripari, con un nuovo accordo con una società di Roma, la Medical Line Consulting Srl, alla quale, come si legge dalla relativa delibera su sito di Asl2, “è stato affidato direttamente il servizio di guardia attiva diurna presso la struttura di Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

Va precisato che la nuova società, o meglio i suoi medici, in servizio a partire da ieri, non copre l’interezza dei turni scoperti al Santa Corona. Ma se a Pietra Ligure non possono sorridere, figuriamoci ad Albenga. Come si evince sempre dalla delibera, infatti, la copertura riguarda solo il nosocomio pietrese: e il Santa Maria di Misericordia? La domanda sorge spontanea.

Il Ppi di Albenga, per ora, risulta di fatto scoperto, se non fosse per alcune “pezze” (suona certo male, ma senza togliere nulla all’encomiabile personale, di questo si tratta) che ne garantiscono quantomeno l’apertura, ma al momento solo fino a fine novembre.

La riorganizzazione del Ps di Pietra e del Ppi ingauno è stata spiegata ai microfoni di IVG.it dal dottor Luca Corti, che non si è voluto pronunciare direttamente sul futuro (non per sua volontà, resta un’incognita al momento), ma dalle cui parole non è difficile evincere una prospettiva non certo rosea.

“Al momento abbiamo attuato un’organizzazione diversa, visto che la prima esperienza (con la cooperativa di Sassuolo) non è andata ‘benissimo’, – ha spiegato. – A partire da ieri (1 novembre), stiamo impiegando i nuovi medici per un numero inferiore di ore solo su Pietra Ligure, cercando di supplire i turni mancanti con risorse interne, che sono però sempre più difficili da trovare perché medici di 118 e Pronto Soccorso si riducono sempre di più”.

Ma è su Albenga, come detto in precedenza, che arriva la nota dolente: “Albenga sarebbe scoperta se non fosse per uno sforzo organizzativo molto importante che è stato fatto, e che garantisce una copertura sino alla fine del mese di novembre. Sul Ppi stanno ‘turnando’ i medici del 118 provinciale e qualche medico che sta venendo ‘a dare una mano’ dal Pronto Soccorso dell’Asl1 di Sanremo. Li ringraziamo perché anche loro sono oberati di lavoro e, oltre a coprire turni aggiuntivi nei loro ospedali, svolgono turni aggiuntivi anche da noi”, ha proseguito Corti.

“Ora è anche previsto un concorso (il 16 novembre): ci sono 5 iscritti al momento, ma non è nemmeno detto che tutti, anche in base alle rispettive competenze, accettino di lavorare in Pronto Soccorso. Forze in più sarebbero gradite, ma probabilmente non sarebbero comunque sufficienti. Il numero di medici si assottiglia di giorno in giorno e succede a livello nazionale, non solo locale. Anche le società trovano difficoltà a reperirli a quanto sappiamo”, ha aggiunto ancora.

Quindi, chiosa finale sul futuro del Ppi di Albenga che, al momento, risulta tutt’altro che scritto: “Ora il problema è riuscire a mantenere il servizio: noi ci proviamo e l’organizzazione è stata fatta, ma solo fino a fine novembre. Da allora in poi, non possiamo fare previsioni sul futuro, per comprendere il quale attendiamo le decisioni di Direzione Generale e Regione Liguria. Noi, come abbiamo sempre fatto, ci adegueremo alle scelte prese”, ha concluso Corti.