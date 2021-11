Sharin Judo protagonista in ambito nazionale: Davide Crevani argento ai campionati italiani

Savona. Sabato 13 novembre al PalaFijlkam di Ostia Lido, nel comune di Roma, si sono tenute le finali nazionali di judo, categoria Esordienti, alle quali lo Sharin Judo si è presentato con due atleti, Davide Crevani e Simone Minuto, rispettivamente nelle categorie fino a 73 chili e fino a 50.

Davide Crevani, già bronzo agli ultimi campionati italiani, si migliora e raggiunge il secondo gradino del podio, vincendo tutti gli incontri per ippon (ossia il punteggio massimo nel judo che assegna l’immediata vittoria) prima del tempo massimo, dimostrando una condizione fisica, tecnica e mentale di altissimo livello.

Il savonese, infatti, ha saputo gestire bene non solo la “parte fisica” ma soprattutto la pressione psicologica che a queste gare è determinate per gli atleti, in particolare se si trovano a dover ripetere un grande risultato. Resta il rammarico per l’oro, mancato di un soffio, ma che rimane un obiettivo a portata di mano per il prossimo anno.

Simone Minuto, nei 50 kg, non riesce a ripetere la bellissima gara fatta due settimane prima nelle qualificazioni avvenute in Liguria, nella quale aveva conquistato il terzo gradino del podio dando sfoggio di un grande judo; questa volta è mancata un po’ di esperienza, che rimanda il risultato alle prossime gare.

Il risultato consacra lo Sharin Judo ai vertici del panorama nazionale e che fa ben sperare per il futuro; un futuro fatto di giovani che da anni ormai hanno formato un gruppo unito, cementato dalla passione per questo sport e dall’amicizia. In un periodo dove “le palestre tendono a perdere giovani a causa della pandemia e spesso a chiudere, fa piacere vedere che qui allo Sharin ci sia un’oasi felice, dove gli sforzi di tutti vengono ripagati con entusiasmo e buoni risultati” dice il presidente Igor Piperis, orgoglioso del movimento creato negli anni che conta ormai un centinaio di atleti, che vanno dai più piccini di 4 anni fino agli agonisti più adulti.

“Ma il tempo di godersi il bel risultato è già passato: ora ci sono altri appuntamenti a cui puntare, come le finali dei campionati Junior e Assoluti, in vista tra poche settimane – conclude Piperis -. Insomma, qui allo Sharin Judo non ci si annoia mai“.

Nelle immagini: il podio con Davide Crevani; Davide Crevani in azione; Simone Minuto sul podio delle qualificazioni.