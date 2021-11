Sgomento e cordoglio a Varazze per l’improvvisa scomparsa di Diego Pedrazzi

Varazze. La notizia della morte improvvisa di Diego Pedrazzi sveglia Varazze e la getta nella tristezza.

Conosciuto e stimato. Ex albergatore: proprio all’interno della struttura di via Cilea, l’hotel Serena, ormai chiuso, è stato ritrovato senza vita ieri mattina. L’allarme è scattato dopo che i familiari non riuscivano a mettersi in contatto con il cinquantunenne.

Non sono ancora chiare le cause del decesso. La procura ha aperto un’inchiesta.

“Una famiglia di albergatori molto conosciuta. Diego aveva chiuso l’hotel a fine 2020 – ci spiega l’assessore al turismo Marilena Ratto – E’ un dispiacere grande la morte prematura per la sua giovane età e per la sua famiglia”.

Una scomparsa che getta un’intera città nello sconforto. Diego era amato a Varazze, fin da piccolo: “Un bambino dolcissimo – ci racconta dispiaciuta l’assessore alla pubblica istruzione Mariangela Calcagno quando la informiamo della tragica notizia – Me lo ricordo molto bene: che gran dispiacere”.

Stimato ancora oggi Diego Pedrazzi: “Gran lavoratore, Diego. Eccome!”, ci dicono in centro. L’Hotel Serena era stata la sua vita. Questo albergo portato avanti dai suoi genitori e poi da lui che qui aveva lavorato con “ grande passione e gentilezza”.