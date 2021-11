Servizi Ambientali, Pietro Oliva lascia l’incarico da amministratore delegato

Borghetto Santo Spirito. E’ durato pochi giorni, meno di una settimana, l’incarico di Pietro Oliva quale amministratore delegato della Servizi Ambientali, la società a partecipazione pubblica che gestisce il depuratore consortile di località Cappellotti a Borghetto Santo Spirito.

L’ex consigliere regionale ed ex presidente del consiglio comunale di Loano ha infatti deciso di rimettere l’incarico assegnato dal neo sindaco loanese Luca Lettieri e ratificato dall’assemblea dei sindaci dei Comuni soci di Servizi Ambientali solo giovedì scorso.

A incidere sulla decisione di Oliva la condanna a 18 mesi e 10 giorni inflittagli nell’ambito del processo per le “Spese pazze” in Regione della legislatura 2005/2010.

La cosiddetta Legge Severino impone la sospensione dagli incarichi o l’incompatibilità con essi qualora gli amministratori pubblici siano stati colpiti da pene superiori ai 24 mesi. La condanna di Oliva, di durata inferiore ai 24 mesi, aveva portato a pensare che in questo caso particolare la Severino non avesse applicazione e che quindi il suo coinvolgimento nel processo per le “Spese pazze” non rappresentasse un motivo di incompatibilità con la nuova carica.

Una recentissima richiesta di chiarimenti in merito presentata dalla capogruppo di minoranza di “Nuova Grande Loano” Luana Isella ha fatto scattare le dovute verifiche. E ha spinto Oliva a rimettere l’incarico anche e soprattutto per evitare possibili complicazioni nella gestione della partecipata.

A questo punto spetterà ora al sindaco Lettieri individuare il nome di un nuovo amministratore delegato.