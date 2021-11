Servizi Ambientali, il nuovo Ad scelto tra i componenti del Cda: domani la nomina

Borghetto Santo Spirito. L’amministratore delegato di Servizi Ambientali, la società che gestisce il depuratore di Borghetto Santo Spirito, sarà nominato scegliendo tra i componenti del consiglio di amministrazione. Lo ha detto in una nota Barbara Balbo, la presidente della società partecipata.

Tra i papabili ad assumere la carica – secondo quanto dichiarato da Balbo – c’è l’avvocato Giovanni Bollorino. Ma la nomina spetta al consiglio di amministrazione che deciderà in occasione della seduta di domani.

Era già stato scelto Pietro Oliva ma dopo pochi giorni ha deciso di rimettere l’incarico assegnato dal neo sindaco loanese Luca Lettieri e ratificato dall’assemblea dei sindaci dei Comuni soci di Servizi Ambientali solo giovedì scorso. Infatti, a incidere sulla decisione dell’ex consigliere regionale ed ex presidente del consiglio comunale di Loano è stata la condanna a 18 mesi e 10 giorni inflittagli nell’ambito del processo per le “Spese pazze” in Regione della legislatura 2005/2010.

L’incompatibilità tra la condanna di Oliva e la carica di Ad di Servizi Ambientali non è stabilita dalla Legge Severino ( sospensione dagli incarichi o l’incompatibilità con essi qualora gli amministratori pubblici siano stati colpiti da pene superiori ai 24 mesi), ma dal decreto legislativo numero 39 dell’8 aprile 2013 riguardante le “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. Questo stabilisce, all’articolo 3, proprio la “inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”.