Servizi Ambientali, è Giovanni Bollorino il nuovo amministratore delegato

Borghetto Santo Spirito. L’amministratore delegato di Servizi Ambientali, la società che gestisce il depuratore di Borghetto Santo Spirito e il servizio idrico del ponente savonese, è l’Ing. Giovanni Bollorino: la nomina è stata ufficializzata oggi, scegliendo tra i componenti del consiglio di amministrazione.

Dunque previsioni della vigilia rispettate, con l’incarico indicato dallo stesso Cda della partecipata.

Bollorino succede a Pietro Oliva che aveva deciso di rimettere l’incarico assegnato dal neo sindaco loanese Luca Lettieri e ratificato dall’assemblea dei sindaci dei Comuni soci di Servizi Ambientali solo giovedì scorso. Infatti, a incidere sulla decisione dell’ex consigliere regionale ed ex presidente del consiglio comunale di Loano è stata la condanna a 18 mesi e 10 giorni al termine del processo per le “Spese pazze” in Regione della legislatura 2005/2010.

L’incompatibilità tra la condanna di Oliva e la carica di Ad di Servizi Ambientali non è stabilita dalla Legge Severino (sospensione dagli incarichi o l’incompatibilità con essi qualora gli amministratori pubblici siano stati colpiti da pene superiori ai 24 mesi), ma dal decreto legislativo numero 39 dell’8 aprile 2013 riguardante le “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.

Il nuovo amministratore delegato avrà un compito non certo facile, sia sul fronte del necessario percorso di risanamento finanziario quanto sulla svolta operativa richiesta alla società partecipata dai comuni soci, ritenuta necessaria per traguardare gli obiettivi del completamento della depurazione a ponente e concretizzare un servizio integrato nell’ambito dell’Ato idrico di riferimento territoriale.