Serie D: Vado a reti bianche col Gozzano (0-0)

Vado Ligure. Decima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A. Il Vado ospita il Gozzano. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina“, ore 14:30.

Dopo un buon inizio di torneo, il Vado sta attraversando un momento di flessione. Nelle ultime quattro gare: tre pareggi e una pesante sconfitta rimediata domenica scorsa a Novara (5-0), in cui i rossoblù hanno disputato gran parte dell’incontro in inferiorità numerica. In settimana, inoltre, è giunta l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Sanremese (0-2).

A causa del tale andamento, la squadra è stata risucchiata nel gruppo di metà classifica. Il successo manca quindi da quattro turni.

Recuperati a pieno Aperi e Lo Bosco, i due attaccanti liguri vanno a completare il trio offensivo insieme a Capra. In mediana Costantini infortunato, al suo posto c’è Brondi. Al centro della difesa Pantano sconta la squalifica, lo rileva il neo arrivato Tinti.

Un ulteriore dato negativo a sfavore dei vadesi, è rappresentato dai gol subiti. Sono ben 19 in 9 gare (media 2.1 a partita). La difesa a questo punto più battuta del girone. Di contro, quella del Gozzano è finora quella meno battuta (5 gol presi), alla pari del Casale.

I novaresi del Gozzano stazionano al quinto posto, a 14 punti, tre lunghezze sopra i rossoblù.

Per la squadra allenata da Solari, l’incontro odierno rappresenta quindi non solo un’opportunità di riscatto, ma anche la possibilità di tornare agganciata alle prime posizioni della (seppur corta) graduatoria.

Tabellino:

Vado-Gozzano 0-0

Vado: Cirillo, Gandolfo, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Tinti, Capra (85′ L. Di Salvatore, Brondi (80′ Papi), Lo Bosco, Aperi, Giuffrida

A disp. Colantonio, Casazza, Nicoletti, Favara, Turone, Carrer, L. Di Salvatore, G. Di Salvatore. All. Solari

Gozzano: Vagge, Pici, Bane, Gamelli (76′ Pennati) Ciappellano, Montesano, Nicastri (62′ Faye), Castellatto, Cominetti, Cozzari (67′ Di Maria) Sangiorgio

A disp.: Uikaj, Italiano, De Giovanni, Bossi, Renolfi, Paoluzzi. All. Schettino

Aribtro: Moretti (Firenze). Assistenti: Pulcinelli (Siena) e Pacifici (Arezzo)

Note: Pomeriggio tardo autunnale, sferzato dal vento freddo di tramontana. Ammoniti: Giuffrida, De Bode, Gandolfo (V) e Pici (G). Angoli 5-4 per il Vado. Recupero 0′ e 4′. Spettatori 150 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Inizio della sfida ore 14:30 in punto. Il Vado indossa la tradizionale maglia rossoblù, pantaloncini e calzettoni blu. Gozzano in completo verde rana.

Trascorso il primo quarto d’ora, nessuna situazione degna di nota da segnalare. Entrambe le squadre, considerando le condizioni meteorologiche non ottimali, preferiscono non scoprirsi in avvio.

16′ Lo Bosco libera Capra sulla sinistra. Questi rimette al centro per lo stesso Lo Bosco. Il centravanti locale stoppa di petto e tenta la sforbiciata al volo. Palla deviata in angolo da un difensore.

18′ Vado in avanti. Gandolfo, tiro dalla media distanza. Vagge fa sua la sfera.

Passata la mezz’ora, taccuino delle annotazioni ancora essenzialmente vuoto.

37′ Gandolfo affonda sulla fascia destra e serve al centro. Ciappellano salva, con un provvidenziale intervento in scivolata.

45′ Fine primo tempo: Vado-Gozzano 0-0.

Inizio della ripresa ore 15:30.

46′ Giallo a Pici (G).

50′ Giuffrida, destro dai venticinque metri. Vagge si distende e blocca.

54′ Ammonito Giuffrida (V).

Il Vado nel primo quarto d’ora del secondo tempo staziona maggiormente nella metà campo avversaria, senza tuttavia trovare lo spunto giusto. Il Gozzano, dal canto suo, si sta comunque dimostrando squadra quadrata e ben messa in campo.

65′ Vado vicinissimo al vantaggio. Contropiede 3 vs 3 in campo aperto. Aperi dalla sinistra serve sulla fascia opposta l’accorrente Giuffrida. Il centrocampista vadese, solo davanti a Vagge, sbaglia in un primo momento il controllo. In seconda istanza anticipa l’uscita del portiere cusiano con un pallonetto. La palla colpisce la base della traversa e rimbalza un metro fuori.

I rossoblù prendono così l’ennesimo legno di questa stagione.

82′ Ammonito De Bode (V).

89′ Giallo a Gandolfo (V).

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Vado-Gozzano 0-0.