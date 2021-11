Serie D: il Vado è in “pareggite” cronica, contro il Chieri finisce 1 a 1

Vado Ligure. Dodicesima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A. Il Vado pareggia 1 a 1 contro la capolista Chieri. Inizio dell’incontro avvenuto questo pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina”, ore 14:30.

Fra le fila vadesi da segnalare la pesante assenza della punta Lo Bosco, alle prese con prolungati fastidi muscolari. A centrocampo, ancora acciaccato Costantini, il quale è partito dalla panchina.

Negli anticipi di ieri le vittorie interne del Saluzzo sul Fossano (2-0) e del Sestri Levante contro l’Imperia (1-0), hanno ulteriormente accorciato la classifica.

Ora i rossoblu si ritrovano appena 4 punti sopra la zona retrocessione. Al netto degli episodi sfortunati (9 legni in undici sfide), il Vado è ristagnato, scendendo verso la parte destra della graduatoria. La squadra di Solari non perviene al successo da un mese abbondante e, prima di oggi, non trovava più la via del gol da 3 incontri (4 Se si considera il turno di Coppa Italia).

Il Chieri resta primo in classifica con 24 punti, vendndo agganciato dal Novara; margine di +1 sul Casale. Nelle ultime due uscite i torinesi avevano rallentato, perdendo in casa del Ticino (1-0) e pareggiato fra le mura amiche con la Caronnese (0-0).

Vado-Chieri 1-1 (59′ Aperi – 53′ Bove)

Vado: Colantonio, Nicoletti (73′ Favara), Anselmo (79′ Casazza), Cattaneo (79′ Costantini), Brero, Tinti, E. Capra, Papi, L. Di Salvatore (63′ Brondi), Aperi, Giuffrida

A disp.: Cirillo, Gandolfo, Casazza, Turone, Costantini, Carrer, Prina. All. Solari

Chieri: Edo, Balan, Ciccone, Voce, Conrotto, Benedetto, Foglia, Pautassi, Ponsat (29′ Bianco) Corsini, Marras (84′ Gerbino)

A disp.: Gragnoli, A. Capra, Calò, Fioccardi, Garello, Dumani, Ciampolillo. All. Didu

Arbitro: Silvestri (Roma 1). Assistenti: Maggerini (Prato) e Pignatelli (Viareggio)

Note: Pomeriggio soleggiato. Angoli 2-7. Ammoniti: Nicoletti, Brero (V). Spettatori 350 circa, con buona rappresentanza delle leve del settore giovanile locale.

Cronaca diretta (Live):

Inizio dell’incontro, ore 14:32. Il Vado scende con campo in tenuta blu con bordature rosse, calzettoni e pantaloncini blu. Chieri in casacca bianca con numeri, calzettoni e calzoncini celestini.

5′ Vado in attacco. Capra affonda sulla sinistra e va al cross. Aperi schiaccia di testa sul secondo palo. Il portiere piemontese Edo sventa di istinto.

13′ Giuffrida vince un contrasto a centrocampo e orchestra il contropiede: apertura sulla sinistra per Capra. Questi serve al limite dell’area Cattaneo. Tiro a filo d’erba sul primo palo. Edo si distende e devia in corner.

14′ Ammonito Nicoletti (V).

22′ Vado vicino al vantaggio. Capra inventa con una giocata di fino, liberando Anselmo sulla fascia sinistra. Cross basso del terzino rossoblù. Aperi sotto misura, nei pressi del limite dell’area piccola, non si dimostra sufficentemente freddo e tira addosso al portiere ospite.

Trascorsa la prima mezz’ora dell’incontro. È il Vado, resosi pericoloso in un paio di circostanze, a tenere maggiormente in mano il pallino del gioco. Il Chieri difende raccolto, agendo in contropiede, provando inoltre a sfruttare la propria fisicità sui calci d’angolo e in generale sulle palle inattive.

39′ Foglia, destro al volo dal vertice dell’area. Alto.

43′ Punizione Vado sulla trequarti, leggermente decentrata verso destra. Calcia Aperi. Edo, coperto da sei uomini in barriera, non vede partire il pallone, che termina mezzo metro a lato.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Chieri 0-0.

Inizio secondo tempo, ore 15:31.

51′ Giallo a Brero (V).

52′ GOL CHIERI! Punizione nei pressi del vertice sinistro dell’area. Bove lascia partire una splendida parabola, la palla si infila al sette. Nulla da fare per Colantonio. Gli ospiti si portano così in vantaggio su calcio da fermo, al primo e finora unico tiro effettuato. 0-1.

59′ GOL VADO! È ancora una volta il fantasista Capra a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il numero sette rossoblù serve la sovrapposizione sulla sinistra di Anslelmo, il quale crossa al centro. Aperi raccoglie l’invito e, in spaccata dal limite dell’area piccola, gonfia la rete. 1-1.

61′ Chieri pericoloso in ripartenza. Balan affonda sulla destra e crossa verso la lunetta . Pautassi si coordina egregiamente e con una staffilata al volo di sinistro fa la barba al palo.

70′ Opportunità Chieri. Legnata dai trenta metri di Pautassi. Il pallone si stampa sulla traversa.

86′ Ammonito Casazza (V).

87′ Altra insidiosa punizione dal limite a favore degli ospiti, calcia da Bove. Questa volta Colantonio si distende e sventa in angolo.

90′ Tre minuti di recupero.

90’+3 Fischio finale: Vado-Chieri 1-1.