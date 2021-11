Serie D, Aperi fa guarire il Vado dalla pareggite: 0-1 rossoblù al Nino Ciccione

Risultato: Imperia 0-1 Vado (79’ Rig. Aperi)

Imperia. Oggi allo stadio Nino Ciccione si sfidano Imperia e Vado, due formazioni desiderose di vincere per allontanare l’incubo della zona playout. I rossoblù guidati da mister Solari si giocano la gara odierna con la consapevolezza di dover andare alla ricerca di una vittoria che manca dal 10 ottobre, un’esigenza però condivisa con i nerazzurri padroni di casa al momento occupanti il sedicesimo posto in classifica.

L’Imperia allenato da Nicola Ascoli per ritrovare il sorriso scende dunque in campo con Caruso, Kancellari, Fabbri, Montanari, Carletti, Petti, Di Lauri, Giglio (C), Cappelluzzo, Demontis e Minasso.

In panchina si accomodano Bova, Foti, Fazio, Cassata, Canovi, Mara, Fatnassi, Bacherotto e Coppola.

Il Vado di mister Solari invece risponde con Cirillo, Gandolfo, Anselmo, Cattaneo, Brero, Tinti, Capra (C), Brondi, Giuffrida, Costantini e Aperi.

A disposizione ci sono Colantonio, Casazza, De Bode, Favara, Papi, Turone, L. Di Salvatore, Carrer e Lagorio.

Arbitro dell’incontro è il signor Federico Olmi Zippilli della sezione di Mantova, fischietto coadiuvato da Gheorghe Mititelu della sezione di Torino e Leonardo Umbrella di quella di Nichelino.

Alle 15:01 prende il via la sfida con entrambe le squadre che mostrano immediatamente una certa prudenza.

Al 17’ resiste l’impasse al Nino Ciccione, parzialmente spezzato soltanto dalle proteste del pubblico locale per un presunto calcio di rigore non fischiato

Al 21’ il Vado prova a sbloccare la sfida sull’asse Costantini-Aperi, tuttavia l’attaccante rossoblù non riesce ad indirizzare in porta l’ottimo cross del compagno

Al 35’ Di Lauri compie un intervento falloso e l’arbitro non ha dubbi: cartellino giallo per lui

Al 42’ ecco la prima vera grande occasione del match. Aperi liberato splendidamente in area di rigore prova a far gioire i suoi con un delizioso pallonetto, ma la retroguardia nerazzurra salva il risultato tra le proteste ospiti: lamentato un calcio di rigore per fallo di Caruso proprio sul numero 11 rossoblù

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

Termina cosí 0-0 un primo tempo davvero bloccato, una sfida al momento giocata principalmente a centrocampo senza però il verificarsi di particolari occasioni da rete. L’impressione è che soltanto un episodio possa sbloccare l’impasse creatosi, circostanza che le squadre cercheranno di far verificare nei secondi 45’.

Alle 16:06 prende il via la seconda frazione con i padroni di casa che optano per operare due sostituzioni: dentro Bova e Coppola al posto di Caruso e Minasso. Undici iniziale confermato invece per il Vado.

Al 5’ Aperi esagera con le proteste rivendo una sanzione per proteste

All’8’ incredibile occasione per i locali. Demontis offre un suggerimento splendido a Coppola il quale, di testa, manca incredibilmente il bersaglio: che brivido per il Vado!

Al 13’ mister Ascoli sceglie di operare un’altra sostituzione con Foti che prende il posto di un ordinato Kancellari

Al 15’ chance clamorosa per gli ospiti. Costantini da centrocampo pesca Aperi mettendolo nelle condizioni di poter calciare davanti a Bova, tuttavia la sua conclusione termina soltanto sull’esterno della rete: che brivido per l’Imperia!

Al 19’ continua a spingere il Vado. Aperi nuovamente davanti all’estremo difensore si fa ipnotizzare da quest’ultimo che salva i suoi con un intervento da applausi prima sul numero 11 rossoblù e poi sulla conclusione provata da Costantini: buon momento per gli ospiti!

Al 21’ Giuffrida riceve un’ammonizione a causa di un intervento scorretto. Anche mister Solari viene sanzionato per proteste

Al 23’ mister Ascoli sceglie nuovamente di cambiare qualcosa: dentro Mara, fuori Di Lauri

Al 28’ sono ancora i padroni di casa a modificare il proprio assetto con Cassata che prende il posto di uno stremato Cappelluzzo.

Al 30’ anche mister Solari sceglie di cambiare qualcosa con Papi che preleva il numero 10 Costantini

Al 33’ ecco il momento chiave del match. Il Vado si procura un penalty a causa dell’intervento scomposto di un difensore nerazzurro

Al 34’ gli ospiti trovano il vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato di potenza da Aperi: 0-1 Vado al Ciccione!

Al 37’ De Bode scende in campo al posto di uno spento Capra: si copre mister Solari!

Al 38’ Coppola mette in difficoltà la retroguardia del Vado con una punizione pericolosissima, ma il suo tentativo termina in corner

Al 39’ Mara di testa su assist di uno scatenato Coppola sfiora la rete, ma il risultato resta invariato

Al 41’ L. Di Salvatore preleva uno stremato Aperi

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.

Al 48’ l’Imperia ci prova con un buon calcio di punizione, ma il tentativo termina alto

Termina così 1-0 per il Vado un match davvero fondamentale per la classifica, una sfida decisa dal cinismo su rigore di Sebastiano Aperi.