Serie D. Post Vado-Chieri, Solari : “La nostra pecca è stata non essere passati in vantaggio”

Vado Ligure. Il Vado Football Club si deve accontentare dell‘ennesimo pareggio, l’ottavo su dodici gare disputate. Il terzo consecutivo. Nella sfida di ieri pomeriggio i vadesi, dopo due beffardi 0-0 consecutivi (contro Gozzano e Borgosesia), pur ritrovando la via del gol, non sono andati oltre un 1 a 1 col Chieri, squadra rivelazione di questa prima parte del girone A di Serie D.

Nel primo tempo avete chiuso gli avversari nella loro metà campo. Al primo tiro loro, su punizione, avete però preso gol. Risponde l’allenatore savonese Matteo Solari:

“Il nostro errore o pecca è stato non passare in vantaggio precedentemente. Se nel primo tempo avessimo sbloccato il risultato, come avremmo direi meritato, sarebbe stato probabilmente un altro tipo di partita. Loro erano chiusi, non era facile trovare spazi. Anche se abbiamo avuto 2 o 3 occasioni davanti alla porta.

Nell’ultima mezz’ora però avete anche rischiato. Prima un bel tiro fuori di poco e quindi la traversa (una volta tanto presa dai vostri avversari).

“Loro nel secondo tempo hanno fatto una buona partita. Tra tutti questi pareggi, questo alla fine può anche starci. Il calcio vive di situazioni e ogni incontro è una storia a sé. Adesso, ad ogni modo, rispetto a un mese fa, siamo una squadra molto più solida, a cui è davvero difficile fare gol. Non a caso, la loro marcatura e i loro pericoli sono arrivati su calcio da fermo”.

Superata la prima metà del girone di andata. Anche il Chieri (sceso in Liguria come capolista), oggi secondo in classifica, al netto di assenze pesanti da ambo le parti, si è comunque dimostrato una squadra alla portata dei rossoblù. Una di quelle formazioni che, sulla carta, insieme a un altro lotto di comprimarie, potrà contendere per un buon piazzamento nei pressi della zona play-off.

Il distacco dalla testa della classifica è però ora dilatato: – 10 punti. 2 sole sconfitte in dodici partite, ma anche 2 sole vittorie. Perdere poco è un segnale incoraggiante. Il Vado, abbiamo assodato, per valori degli interpreti e prestazioni espresse sul campo, è in difetto di qualche punto – Domanda retorica – Il bicchiere, facendo un primo bilancio, è mezzo vuoto o mezzo pieno?

“Guardiamo avanti, già alla domenica prossima contro l’Imperia. La squadra c’è e gioca, la proprietà è contenta. Arriveranno anche i tre punti”.