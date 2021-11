Serie D (Girone A): Vado contro il Chieri per tentare l’impresa, Sanremese-Borgosesia l’altro big match

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la dodicesima giornata del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Dopo l’appassionante scorso turno sarà dunque ripresa delle ostilità per le formazioni liguri impegnate, squadre determinate e pronte ancora una volta ad affrontare con sfrontatezza qualsiasi tipo di avversaria.

Di seguito ecco le designazioni arbitrali di questa dodicesima giornata, di seguito elencate:

HSL DERTHONA

LIGORNA 1922

Filippo Okret

Gradisca d’Isonzo

Simone Della Mea

Udine

Antonio Monfregola

Gradisca d’Isonzo

PONTDONNAZ HONEARNAD

LAVAGNESE 1919

Andrea Terribile

Bassano del Grappa

Mirko Giuseppe Cimmarusti

Novara

Andrea Mirarco

Treviso

SANREMESE CALCIO S.R.L.

BORGOSESIA CALCIO

Manuel Gambuzzi

Reggio Emilia

Alberto Amoroso

Piacenza

Lorenzo Concari

Parma

SESTRI LEVANTE

IMPERIA CALCIO SRL

Giovanni Castellano

Nichelino

Ettore Walter Isolabella

Novi Ligure

Dimitri Giorgio Ghio

Novi Ligure

VADO

CHIERI

Alessandro Silvestri

Roma 1

Lucio Magherini

Prato

Filippo Pignatelli

Viareggio

Le squadre dunque scaldano i motori, la domenica di calcio proposta dalla dodicesima giornata del Girone A del campionato di Serie D sta per prendere il via.