Serie D, Girone A: buon punto per il Vado contro il Chieri, vince ancora la Sanremese

Imperia/Savona/Genova. Una dodicesima giornata all’insegna dello spettacolo come da pronostici. È facilmente definibile in questa maniera il turno di Serie D andato in scena tra sabato e ieri pomeriggio, il tutto per un inizio di stagione confermatosi infuocato con sfide di alto livello in occasione di ogni giornata di campionato. 18 reti ed uno show davvero incredibile per una due giorni di grande calcio, ecco il racconto del dodicesimo atto del campionato di Serie D andato in scena a partire dalle ore 14:30 di sabato.

Vado 1-1 Chieri (53’ Bove, 59’ Aperi)

I rossoblù guidati da mister Solari sono scesi in campo con Colantonio, Nicoletti (73’ Favara), Anselmo (79’ Casazza), Cattaneo (79’ Costantini), Brero, Tinti, Capra, Papi, L. Di Salvatore (63’ Brondi), Aperi e Giuffrida. A disposizione sono rimastiCirillo, Gandolfo, Casazza, Turone, Costantini, Carrer e Prina.

Sanremese 2-1 Borgosesia (3’ Anastasia, 49’ Valagussa, 87’ Bernardi)

I biancocelesti guidati da mister Andreoletti si sono presentati schierando Malagiuti, Mikhaylovskiy, Anastasia, Ferrari, Gagliardi, Vita, Gamignani, Aita, Valagussa, Nouri e Larotonda. In panchina si sono accomodati Piazzola, Buccino, Acquistapace, Bregliano, Giacchino, Orefice, Gatelli, Bastita e Scalzi.

Sestri Levante 1-0 Imperia (25′ Gonella), sabato ore 14:30

Il Sestri Levante allenato da Vincenzo Cammaroto si è presentato in campo con Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, Fenati, Soplantai, Gonella, Bianchi, Mesina, Cuneo e J. Ferretti. In panchina si sono accomodati Tozaj, Grosso, D’Ambrosio, Sakaj, A. Ferretti, Puricelli, Bonaventura, Costa e Furno.

L’Imperia ha risposto con Caruso, Fabbri, Bacherotti, Montanari, Mara, Fazio, Demontis, Giglio, Cappelluzzo, Coppola e Cassata. A disposizione vi erano Bova, Comiotto, Canovi, Foti, Kacellari, Di Lauri, Fatnassi, Petti e Minasso.

Derthona 2-1 Ligorna (37′ Donaggio, 59′ Otelè, 73′ Diallo)

Il Ligorna schierato dal tecnico Luca Monteforte si è presentato in campo con Atzori, Calcagno, Placido (C), Botta, Bacigalupo, Gomes De Pina, Alberto, L. Garbarino, Donaggio, A. Garbarino e Silvestri. In panchina si sono accomodati Prisco, Cirrincione, Lipani, Ogliari, De Martini, Pregliasco, Raja, Salvini e Casanova.

Pont Donnaz 0-0 Lavagnese

La Lavagnese allenata da mister Fasano è scesa in campo con Calzetta, Crivellaro, Casagrande, Amendola, Romagnoli, Tissone, Canovi, Dotto, Croci, Lombardi e Rovido. A disposizione vi erano Boschini, Scorza, Bacigalupo, Righetti, Bartoli, Oliveri, D’Arcangelo, Scarlino e Sbarbati.

La classifica

È così terminata una giornata davvero appassionante, un motivo in più per non perdersi nulla relativamente alla Serie D 2021/2022. In conclusione, ecco la classifica, la quale dopo dodici giornate recita: Novara 25, Chieri 24, Casale 24, Derthona 23, Sanremese 22, Città di Varese 19, Borgosesia 17, Pont Donnaz 17, Gozzano 15, Lavagnese 15, Bra 14, Vado 14, Asti 13, Sestri Levante 12, Ligorna 12, RG Ticino 12, Imperia 11, Saluzzo 10, Caronnese 10, Fossano 8.