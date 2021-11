Serie D, Aperi manda in orbita il Vado: “Grande vittoria oggi, siamo stati eccezionali”

Imperia. Oggi allo stadio Nino Ciccione di Imperia è andata in scena la gara tra il Vado allenato da mister Solari ed i nerazzurri padroni di casa guidati da Nicola Ascoli, una sfida cruciale per la lotta salvezza dove i punti in palio avevano sicuramente un peso differente rispetto al solito.

Alla fine è stato 1-0 per i rossoblù, un risultato che ha permesso a Capra e compagni di tornare ad appena cinque punti di ritardo dalla zona playoff, ma soprattutto a +4 sulla zona playout.

Al termine della sfida non sarebbe potuto mancare il commento di Sebastiano Aperi, match winner di giornata con un rigore battuto in maniera impeccabile. Di seguito ecco le sue dichiarazioni: “Oggi c’è grandissima felicità, dopo il gol incredibile che ci avrebbe permesso di sbancare Borgosesia nella gara odierna era difficile ma ce l’abbiamo fatta, i miei compagni sono stati davvero eccezionali e abbiamo meritato la vittoria”.

In seguito l’attaccante rossoblù ha sottolineato nuovamente quanto sia stato importante ottenere i tre punti nel match disputato oggi, un obiettivo raggiunto anche per merito della maggiore convinzione messa in campo nella seconda frazione.

Successivamente è poi arrivato un pensiero dedicato all’infortunio di Lo Bosco: “Loreto per noi è impartissimo e speriamo possa tornare in campo il prima possibile, giocare con lui Costantini e Capra per me è veramente un piacere”.

Infine l’attaccante ha concluso riservando un pensiero all’ambiente Vado, un contesto proficuo non soltanto grazie all’undici titolare, ma anche e soprattutto per merito dello staff e di chi si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa. È terminata in questa maniera l’intervista a Sebastiano Aperi, numero 11 rossoblù già concentrato in vista della sfida contro l’Asti di domenica prossima.