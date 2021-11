Serie A1, la Rari Nantes Savona regola agevolmente il Posillipo: 14 a 5

Savona. L’ottava giornata del campionato di Serie A1 va in scena interamente oggi. Alle ore 16 la Rari Nantes Savona ospita Posillipo: i biancorossi, sesti in classifica, reduci dalla netta vittoria in casa della Lazio, vanno alla ricerca del successo che permetterebbe loro di staccare il Salerno, che è stato sconfitto a Palermo.

I rossoverdi, che hanno raccolto 4 punti negli ultimi due incontri, sono privi di Massimo Di Martire, sottoposto ad un delicato intervento al setto nasale. I napoletani occupano il nono posto in graduatoria.

La cronaca. La prima palla al centro è dei padroni di casa; Saccoia espulso. Spinelli, però, para il tiro di Iocchi Gratta.

La Rari sblocca il risultato nell’azione successiva con Campopiano in superiorità numerica: 1 a 0.

Iocchi Gratta va nel pozzetto e Radonjic pareggia i conti con un tiro da posizione centrale. 1 a 1.

Al terzo minuto di gioco i locali tornano avanti: palla da Campopiano a Iocchi Gratta che dal centro la spinge in rete. 2 a 1.

Fallo grave del Savona, immediata la conclusione di M. Lanfranco che ristabilisce la parità. 2 a 2.

Espulso M. Lanfranco, Campopiano da posizione uno non perdona. 3 a 2.

Fallo grave dei biancorossi; c’è la parata di Massaro sul tentativo degli ospiti. Sull’azione successiva ancora un uomo in più per il Posillipo e conclusione sull’esterno della rete.

Poi, a uomini pari, i napoletani colpiscono un palo, quindi guadagnano una superiorità sulla quale la Rari regge bene.

La Rari conquista un rigore e Rizzo lo trasforma: 4 a 2.

Altro fallo grave fischiato ai locali, ma il Posillipo non conclude prima della sirena. Nel primo tempo sono ben undici le espulsioni, delle quali sei degli ospiti.

Secondo tempo, palla al centro contesa. Poi è del Savona. Subito una superiorità, ma il tiro di Molina è respinto.

Ci vuole un altro tiro di rigore per portare la Rari sul massimo vantaggio, più 3: lo realizza Fondelli. 5 a 2.

Una staffilata da posizione defilata di Tkac torna ad alimentare le speranze del Posillipo. 5 a 3.

Azione insistita dei liguri che trovano la superiorità e vengono premiati dalla rete di Fondelli, davvero difficile da contenere per la difesa avversaria. 6 a 3.

Superiorità per il Posillipo e time-out chiamato da Brancaccio. Sulla conclusione gran parata di Massaro; il possesso resta agli ospiti, ma a uomini pari. Nonostante ciò, Radonjic trova lo spiraglio per il tiro vincente. 6 a 4.

La Rari non vuole complicarsi la giornata e mantiene le distanze con un gol di Fondelli da posizione tre. 7 a 4.

I biancorossi pescano Molina libero davanti al portiere lo spagnolo non si lascia sfuggire l’opportunità di siglare l’8 a 4.

Uomo in più per il Posillipo e Picca trova lo spazio giusto per battere il portiere. 8 a 5.

C’è ancora tempo per un rigore che il mancino Campopiano segna con sicurezza per il 9 a 5 ed una superiorità non trasformata dagli ospiti.

Il secondo tempo termina con ben nove reti segnate e la Rari Nantes Savona sopra di 4. Uno stillicidio di espulsioni fischiate dagli arbitri: ben dieci ai locali e tredici ai rossoverdi, con Briganti già fuori per tre falli.

In avvio di terzo tempo difese e portieri sono finalmente protagonisti, complice anche un’ovvia minor lucidità in fase offensiva considerata la grande distanza già nuotata dai giocatori, provati da due tempi a tutta.

Angelini chiede il time-out per gestire una superiorità. Buon giro palla e Rocchi scrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori. 10 a 5.

Anche il Posillipo beneficia di un tiro di rigore che Massaro para a Radonjic. Gli ospiti sembrano non crederci più e sciupano un’opportunità con l’uomo in più. Ne approfitta la Rari che rimpingua il suo bottino con la rete di Iocchi Gratta. 11 a 5.

La Rari resiste ancora in inferiorità, difendendo in maniera aggressiva per impedire il tiro agli avversari. Più efficaci i biancorossi con l’uomo in più: palla al centro per Molina per il tap-in vincente. 12 a 5.

Nel quarto tempo i biancorossi giocano al limite dei trenta secondi e gestiscono il cospicuo vantaggio.

Brancaccio chiama il time-out per sfruttare una superiorità. La difesa savonese, però, è ancora attenta ed efficace. Lo stesso accade sulla superiorità successiva, con la parata di Da Rold.

Fallo grave del Posillipo ed immediata conclusione vincente di Iocchi Gratta. 13 a 5.

Segna ancora la Rari, neanche a dirlo con l’uomo in più: è Patchaliev a realizzare il 14 a 5.

Alla fine sono ben sei i giocatori usciti anzitempo per tre falli e trentasette le espulsioni fischiate dalla coppia arbitrale.

La Rari Nantes Savona vince 14 a 5, centrando così la quinta vittoria in otto gare di campionato. Sabato 27 novembre i biancorossi saranno impegnati a Catania.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – CN Posillipo 14-5

(Parziali: 4-2, 5-3, 3-0, 2-0)

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi 1, An. Patchaliev 1, Vuskovic, Molina Rios 1, Rizzo 1, Caldieri, Giovanetti, Campopiano 2, Fondelli 3, Iocchi Gratta 3, Maricone, Da Rold. All. Alberto Angelini.

CN Posillipo: Lindstrom, Iodice, Briganti, E. Aiello, Picca 1, M. Lanfranco 1, Tkac 1, J. Lanfranco, M. Calì, Scalzone, N. Radonjic 2, Saccoia, R. Spinelli. All. Roberto Brancaccio.

Arbitri: Giovanni Lo Dico (Capaci) e Raffaele Colombo (Como). Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Usciti per tre falli: Briganti nel secondo tempo, Rocchi nel terzo tempo, Vuskovic, Molina Rios, Fondelli, M. Lanfranco nel quarto tempo.