Serie A1, Rari Nantes Savona contro Ortigia: la cronaca in diretta

Savona. A meno di tre giorni di distanza dalla delusione patita in ambito europeo, con l’eliminazione ai tiri di rigore dalla Len Euro Cup contro il Sabadell, la Rari Nantes Savona torna a giocare in campionato.

I biancorossi, nella piscina di casa, per la sesta giornata della Serie A1, ospitano il Circolo Canottieri Ortigia. Gli aretusei hanno vinto tutte e cinque le partite fin qui disputate e pertanto sono in vetta a punteggio pieno al fianco della Pro Recco. I savonesi hanno un bilancio di tre successi e due sconfitte.

La cronaca. La prima palla è degli ospiti; la difesa della Rari intercetta un passaggio e sventa l’azione.

La prima superiorità è in favore dei savonesi, ma il tiro di Iocchi Gratta è respinto da un avversario.

A sbloccare il risultato ci pensa Campopiano con un gran mancino da posizione due: 1 a 0 a 2’09”.

Il centroboa dell’Ortigia guadagna un fallo grave e l’azione con l’uomo in più è finalizzata in rete da posizione tre da Vidovic: 1 a 1 a 2’43”.

A 3’34” rigore per gli ospiti: il mancino di Gallo è implacabile. 1 a 2.

La Rari beneficia di una superiorità numerica ma non la concretizza. Sul cambio di fronte situazione identica a quella di un minuto prima. Klikovac va via al suo marcatore e subisce fallo da rigore, Gallo lo trasforma. 1 a 3 a 4’26”.

Ferrero commette fallo da rigore su Bruni; dai cinque metri Fondelli batte Tempesti. 2 a 3.

Il Savona ci crede e con una splendida giocata di Patchaliev che scavalca Tempesti con precisione e trova la rete del 3 pari a 7’14”.

La parità dura solamente 27 secondi: Rossi trova lo spazio per la conclusione e segna il 3-4 a 19″ dalla fine del tempo.

Le due squadre si rispondono colpo su colpo: i savonesi si gettano all’attacco, guadagnano un uomo in più e riescono ad andare in gol a pochi decimi dal termine della frazione con Patchaliev. 4 a 4.

Secondo tempo. Subito superiorità per gli aretusei, giro palla e assist al centro per Napolitano che la spinge in rete: 4-5 dopo 33″ di gioco.

Errori in fase d’attacco da ambo le parti, le difese sono alte ed aggressive ed entrambe le squadre arrivano più volte a conclusioni forzate poco prima del termine dei trenta secondi. A sbloccare la fase d’impasse ci pensa Ferrero che segna la rete che riporta i verdi sul più 2: 4 a 6 a 4’33”.

Uomo in più per la Rari, ma l’assist al centro porta ad una conclusione prevedibile che viene intuita e respinta.

Rete un poco contestata dal pubblico locale a 6’10”, quando Klikovac anticipa Da Rold e lo scavalca, poi il pallone scorre lentamente fino ad oltrepassare la linea di porta. Siciliani sul massimo vantaggio: 4-7, risultato con cui si va al cambio campo. Due i giocatori gravati di due falli: Cassia e A. Condemi.

Nel terzo tempo il primo pallone è dei biancorossi. Arriva anche l’uomo in più, ma il tiro di Patchaliev è parato.

Rigore per il Savona, Piccardo protesta e viene redarguito dall’arbitro. Poi, un consulto col tavolo della giuria stabilisce che la sirena era suonata prima del fallo e quindi non c’è il tiro dai cinque metri.

Superiorità numerica e, sull’azione di attacco, c’è fallo da rigore. Questa volta si tira e Rizzo non lo sbaglia: 5-7 a 3’09”.

La reazione dell’Ortigia è immediata: rapidi passaggi e splendido alzo e tiro di F. Condemi che firma il 5-8 a 3’33”.

Da Rold strappa applausi con una gran parata, la Rari prova a restare in partita. In attacco, però, si deve scontrare con una difesa rivale arcigna e solida. Ci pensa a strappare gli applausi del pubblico segnando una rete di pregevole fattura per il 6-8.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – CC Ortigia 6-8

(Parziali: 4-4, 0-3, 2-1

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, An. Patchaliev 2, Vuskovic, Molina Rios, Rizzo (cap.) 1, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 1, Iocchi Gratta, Maricone, Da Rold. All. Alberto Angelini.

CC Ortigia: Tempesti, Cassia, F. Condemi 1, A. Condemi, Klikovac 1, Ferrero 1, Di Luciano, Gallo 2, C. Mirarchi, S. Rossi 1, Vidovic 1, Napolitano (cap.) 1, Piccionetti. All. Stefano Piccardo.

Arbitri: Arnaldo Petronilli e Alessandro Severo (Roma). Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: . Usciti per tre falli: .