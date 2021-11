Rari Nantes Savona, netto successo in trasferta a Catania: 7-12 e quinto posto in classifica

Catania. Dopo le vittorie su Lazio e Posillipo, la Rari Nantes Savona cerca di proseguire nel suo filotto positivo. I biancorossi sono ospiti del Catania nella piscina Scuderi e vanno alla ricerca di un successo che, con ogni probabilità, permetterebbe loro di salire dal sesto al quinto posto in classifica.

La squadra guidata da Angelini ha raccolto 15 punti nelle prime otto giornate; gli etnei ne hanno conquistati 7.

La cronaca. Il primo possesso è dei liguri; la conclusione di Molina allo scadere dei trenta secondi è a lato.

Fondelli serve Rocchi che subisce fallo grave da Catania; il passaggio di Molina per Fondelli è intercettato da Eskert.

La Rari pressa bene in fase difensiva e non concede tiri agli avversari. I biancorossi trovano la difesa locale scoperta e la puniscono con Molina. 0 a 1 a 2’42”.

Immediato il pareggio dei siciliani, con un potente tiro da posizione tre di Privitera. 1 a 1 a 3’06”.

Bella parata di Caruso su un stoccata di Fondelli. Palla ancora agli ospiti, ma scivola dalle mani di Molina.

Inferiorità numerica del Savona, tirano prima Kacar e poi Privitera, senza successo.

Espulso Torrisi, Rizzo conclude subito a rete e segna: 1 a 2 a 4’48”.

Patchaliev commette fallo e il Catania riparte tre contro due; il tiro di Tringali è imprendibile per Massaro. 2 a 2 a 5’12”.

Fallo grave di Generini, palla immediatamente passata al centro a Molina che la scaglia in rete. 2 a 3.

Caldieri va nel pozzetto, il tiro da posizione uno di Tringali sul secondo palo esce a lato.

Doppio centro per il Savona; Rizzo sfugge a Privitera e batte Caruso. 2 a 4.

Espulso Rocchi; Privitera pesca al centro Kacar che la spinge in rete ma era nei due metri: annullata.

Secondo quarto, ancora palla presa da Patchaliev. Subito espulso Catania; giro palla e Vuskovic realizza la rete del più 3. 2 a 5 dopo 32″.

Va nel pozzetto Iocchi Gratta; Massaro ci arriva e ferma il tiro di La Rosa.

I biancorossi non rallentano e allungano ulteriormente, portandosi sul 2-6 con il gol di Vuskovic a 2’32”.

A 4’25” arriva la terza rete personale di Rizzo: Savona avanti 2 a 7.

Superiorità per gli etnei per il fallo di Vuskovic; Dato chiama time-out ma la conclusione non arriva.

In uno scontro di gioco Tringali viene colpito al volto e il gioco viene fermato per medicarlo. Al suo posto entra Privitera.

Fallo grave di Patchaliev; Banicevic viene servito al centro e Rocchi commette un intervento che causa il rigore. Dai cinque metri realizza Privitera. 3 a 7 a 6’39”.

A metà partita la Rari Nantes Savona conduce con 4 reti di vantaggio.

Terzo tempo; Russo conquista il pallone al centro; beduina di Torrisi, non trova la porta.

Bruni viene lasciato solo a tu per tu con Caruso e lo fredda: 3 a 8 dopo 50″.

I savonesi continuano a difendere bene, concedendo pochissimo ai padroni di casa. Difesa che regge bene anche in inferiorità, con l’espulsione di Vuskovic.

Fondelli serve al centro Bruni che subisce fallo da rigore. Fondelli spiazza Caruso: 3 a 9 a 3’40”.

Tante conclusioni forzate, poca lucidità in attacco da ambo le parti. Il terzo quarto della partita scorre rapidamente.

La Rari torna a colpire con una controfuga, finalizzata da un tiro imparabile sul palo lungo di Rizzo. 3 a 10 a 7’01”.

Il Catania accorcia con una bella giocata di Eskert, che riceve al centro e supera Massaro con un pallonetto. 4 a 10 a 40″ dalla fine del tempo.

Russo fa sua la prima palla del quarto tempo; Fondelli poi gliela sottrae.

Catania cerca un compagno e Massaro, in uscita, viene colpito dal pallone che si infila in rete. 5 a 10 a 1’33”.

Assist di Campopiano per Bruni che con un tiro a fil di palo riporta la Rari sul più 6: 5 a 11 a 2’41”.

Poi Fondelli serve Campopiano che dalla sua posizione infila in rete il gol del 5-12 a 3’29”.

Espulsione conquistata da Rocchi; il tiro di Iocchi Gratta è bloccato da Caruso. Poco dopo Caruso devia un altro tiro di Iocchi Gratta, ma sul pallone si avventa Rizzo che subisce fallo grave da Catania, espulso definitivamente. Dai cinque metri tira Fondelli: para Caruso.

Iocchi Gratta va nel pozzetto, il mancino di Ferlito è vincente: 6-12 a 6’04”.

Un potente tiro di Kacar viene intercettato da Massaro, ma non basta: 7 a 12 a 6’46”. L’ultimo quarto, quindi, è appannaggio dei locali; in tutti i tempi entrambe le formazioni hanno segnato almeno un gol.

Finisce con la vittoria per 12 a 7 della Rari Nantes Savona, la terza consecutiva. I biancorossi, in classifica, salgono in quinta posizione. Sabato 4 dicembre i biancorossi ospiteranno la Waterpolo Milano.

Il tabellino:

Nuoto Catania – Carige Rari Nantes Savona 7-12

(Parziali: 2-4, 1-3, 1-3, 3-2)

Nuoto Catania: Caruso, Generini, Eskert 1, La Rosa, Tringali 1, B. Banicevic, G. Torrisi, Ferlito 1, Kacar 1, Privitera 2, E. Russo, Catania 1, Baggi Necchi. All. Giuseppe Dato.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, An. Patchaliev, Vuskovic 2, Molina Rios 2, Rizzo 4, Caldieri, Bruni 2, Campopiano 1, Fondelli 1, Iocchi Gratta, Urbinati, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Gomez e Ercoli. Delegato Fin: Marchisello.

Note. Superiorità numeriche: Usciti per tre falli: Catania nel quarto tempo.