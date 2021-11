Serie A1, Lazio Nuoto contro Rari Nantes Savona: la webcronaca diretta

Roma. La settima giornata del campionato di Serie A1 vede la Rari Nantes Savona giocare in trasferta, al Foro Italico di Roma, contro la Lazio. I biancocelesti condividono l’ultimo posto in classifica insieme ai concittadini della Roma, pertanto per la squadra allenata da Angelini si tratta di un’occasione utile per rilanciarsi in classifica, per riaccorciare le distanze della quinta posizione. I savonesi arrivano da due sconfitte in campionato, intervallate dalla sconfitta ai rigori in Len Euro Cup.

La cronaca. La prima palla al centro è preda di Augusti. Rari subito in inferiorità, ma la conclusione di Paskovic è respinta. I liguri, però, perdono palla in ripartenza: A. Vitale recupera palla e la dà a Checchini, che a tu per tu con Massaro lo trafigge. 1 a 0 dopo 39″.

Poco dopo Massaro respinge una difficile conclusione di A. Vitale. Ci pensa Vuskovic ad entrare col pallone in posizione quattro e battere il portiere a uomini pari. 1 a 1 a 1’43”.

Il risultato viene ribaltato da Fondelli con un alzo e tiro dalla linea dei sei metri: 1 a 2 a 2’27”.

Ancora bravo Massaro nel parare un tiro ravvicinato di Caponero.

Superiorità numerica per la Lazio, Leporale la finalizza in rete. 2 a 2 a 3’41”.

Primo uomo in più anche per la Rari, quando Gambin va nel pozzetto. La prima conclusione è respinta, ma la palla arriva a Campopiano che trova un angolo dove il portiere non può arrivare e la mette in rete. 2 a 3 a 5’14”.

I padroni di casa non mollano e sfruttano al meglio un altro uomo in più con Leporale: 3 a 3 a 5’51”.

Superiorità per la Rari, col secondo fallo grave di Gambin. La conclusione di Rocchi è parata da Rossa.

Rari Nantes Savona nuovamente in vantaggio con una bella rete di Fondelli con un altro alzo e tiro a difesa piazzata. 3-4 a 7’03”.

A 16″ dalla fine del primo tempo Fondelli viene servito bene e spinge in rete la palla del più 2. Risultato sul 3 a 5.

Fondelli è implacabile anche in apertura di seconda frazione: segna il 3-6 dopo 48″. È la sua quarta rete, la prima a uomini pari.

Campopiano serve al centro Bruni che subisce fallo da rigore. Lo realizza Fondelli, la Rari allunga sul più 4: 3-7.

Il tabellino:

SS Lazio Nuoto – Carige Rari Nantes Savona 3-7

(Parziali: 3-5, 0-2

SS Lazio Nuoto: Rossa, Ferrante, D. Vitale, Gambin, A. Vitale, Marini, Caponero, Paskovic, Leporale (cap.) 2, Augusti, Checchini 1, Nenni, Serra. All. Claudio Sebastianutti.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, An. Patchaliev, Vuskovic 1, Molina Rios, Rizzo (cap.), Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 5, Iocchi Gratta, Urbinati, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Mirko Schiavo (Palermo) e Vittorio Frauenfelder (Salerno). Delegato Fin: Riccardo Vitiello (Livorno).

Note.