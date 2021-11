Semaforo sul Santa Brigida a Celle, è ancora luce “gialla”: nessuna data per il ripristino

Celle Ligure. Non c’è ancora una data per il ripristino del semaforo sull’Aurelia, nei pressi del cantiere dei lavori per l’ampliamento dell’ultima parte del rio Santa Brigida, al fine di evitarne l’esondazione, interrottisi in seguito alla comparsa di crepe sulle case del centro storico.

Al momento, nonostante le ripetute richieste ad Anas da parte del sindaco Caterina Mordeglia, non si hanno notizie sul cronoprogramma, mentre prosegue la fase di consolidamento degli edifici che avrebbero subito danni dal cantiere.

Intanto, sempre il primo cittadino, ha chiesto nuovamente “l’apertura pedonale in piena sicurezza del voltino che collega via Aicardi a piazza Costa per consentire il passeggio almeno nelle prossime festività natalizie”.

La sua chiusura, strettamente collegata ai problemi strutturali delle storiche abitazioni, limita il passaggio fino in fondo a via Aicardi e, di conseguenza, penalizza i commercianti della zona che, già nei mesi scorsi si erano rivolti a IVG.it, per evidenziare il problema.