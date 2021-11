Seconda Categoria, separazione in casa Dego: esonerato mister Fabio Macchia

Dego. È durata solo pochi mesi l’esperienza di mister Fabio Macchia sulla panchina del Dego. Questa sera, infatti, la notizia del suo esonero che arriva a poche ore dal prossimo turno di campionato.

Un inizio di stagione non brillante per la formazione biancoblu, nonostante fosse considerata una delle favorite del girone C di Seconda Categoria. Alla sesta giornata, infatti, si trova in quinta posizione a – 7 dalla vetta occupata dalle Albissole.

Fino ad oggi 8 i punti conquistati dalla squadra valbormidese che, dopo la pesante sconfitta contro la capolista nel primo turno, ha collezionato due vittorie (su Murialdo e Sassello) e due pareggi (con Rocchettese e Santa Cecilia). Quattro risultati utili consecutivi, però, che non hanno convinto la società. Soprattutto considerando che il Dego ha una delle peggiori difese del campionato, con una media di quasi due gol subiti a partita (in totale 11).

A prendere il posto di Macchia sulla panchina biancoblu potrebbe essere Alessandro Bastoni, tecnico fermo ormai da alcune stagioni. Ma si tratta solo di rumors, dalla società avvertono che il nuovo allenatore verrà presentato domani in mattinata. E sarà il quarto tecnico dalla rinascita del Dego nel 2017, dopo Gianmarco Albesano, Mirco Bagnasco e l’ormai ex Fabio Macchia.