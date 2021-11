Seconda Categoria, presunti insulti razziali in Plodio-Cengio: partita sospesa

Cairo Montenotte. Oggi alle 14:30 è andata in scena una delle sfide valide per la quinta giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone C). Pronte a sfidarsi si sono presentate in campo Plodio e Cengio, due formazioni combattive interrotte però al 35’ da un lungo fischio dell’arbitro che ha decretato la sospensione del match.

Il caos e la confusione sono stati i sentimenti predominanti nei momenti seguenti, un’impasse spezzata dall’allenatore del Cengio e da chi si è reso conto di ciò che era accaduto: secondo le ricostruzioni il portiere dei padroni di casa avrebbe infatti rivolto a Diop (attaccante degli ospiti) una frase contenente un insulto razziale.

Ovviamente quanto sentito ha scatenato la reazione del numero 9 ospite il quale, reagendo, ha rimediato un secondo cartellino giallo (e quindi l’espulsione sventolata al suo indirizzo dal direttore di gara però ignaro di ciò che è emerso successivamente).

Partita sospesa quindi e ferma condanna rispetto a quanto accaduto da parte di Stefan Marian, tecnico del Cengio che ha giurato di aver sentito tutto minacciando il direttore di gara di ritirare la sua squadra dal match.

Alla fine il signor Pietro Pollero ha dunque optato per sospendere l’incontro in via definitiva nonostante la volontà di riprendere le ostilità da parte degli ospiti, una situazione diventata incandescente che sicuramente lascerà non pochi strascichi tra i giocatori e le due società.