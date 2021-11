Seconda Categoria, la Rocchettese rimane in 10 ma vince: battuta 1 a 0 la Carcarese “B”

CARCARESE – ROCCHETTESE 0-1 (70′ Carta)

Carcare. Torna finalmente a giocare al Candido Corrent, dopo la ristrutturazione del manto in sintetico, anche la Carcarese “B” che nell’anticipo di oggi pomeriggio affronterà la Rocchettese.

I biancorossi arrivano alla sfida con un umore positivo, lo scorso turno, infatti, hanno potuto festeggiare la prima vittoria in campionato imponendosi per 2 a 1 sul Murialdo.

Tre risultati utili consecutivi, invece, per la Rocchettese che vanta due successi (contro Santa Cecilia e Cengio) e un pari con il Dego, arrivato la scorsa domenica. A trascinare la formazione rossoblù in questo buon inizio di stagione è stato bomber Rollero: 4 dei 5 gol segnati portano, infatti, la sua firma. E vedremo se anche oggi, riuscirà a mettere il suo sigillo.

FORMAZIONI

CARCARESE: Briano F., Pera, Gavacciuto, Tacchini, Ciappellano, Torrello, Bajrami, Revelli, Mancinelli, Clemente, Briano A. A disp.: Odella, Diop, Briano M., Ntensibe, Branchetti, Vastola, Siri Mi. Al Matteo Siri

ROCCHETTESE: Bastoni, Vallecilla, Gallione, Rosati, Bianchin, Giamello, Botta, Paganelli, Veneziano, Bracco A., Rollero. A disp.: Buscaglia, Bracco M., Cisse, Palma, Viazzo, Zerbini, Carta, Adosio. All. Mario Croci

ARBITRO: Simone Bottero di Savona

PRIMO TEMPO

Prima del fischio d’inizio, i giocatori riuniti a centro campo hanno osservato un minuto di silenzio in memoria del Cengio mister Angelo Santin scomparso questa notte

1′ Ore 16,:30 si parte in perfetto orario

4′ Punizione nei pressi del vertice sinistro dell’area, Alessio Bracco direttamente in porta, Briano respinge con i pugni

11′ Corner dalla sinistra di Bracco, dopo un batti e ribatti, ci prova Rollero, murato dalla difesa

18′ Ammonito Bianchin per proteste

19′ Conclusione dalla distanza di Clemente, alta

21′ Occasione per la Carcarese: cross dalla destra di Alessio Briano, Bastoni intercetta ma non blocca, a due passi prova a colpire Mancinelli, ma il portiere si fa perdonare e fa suo il pallone

25′ Giallo anche per Botta

32′ Rocchettese pericolosa: sulla respinta della difesa, Rovello lascia partire il destro, ma Briano è bravo a deviare il pallone, arriva Botta per il tap-in, ma svirgola

36′ Ammonito Veneziano

42′ Rimorchio di Mancinelli, conclusione dal limite di Torello, sopra la traversa

47′ Termina un primo tempo senza grazie emozioni, solo un’occasione per parte, ma entrambi i portieri riescono a mantenere la porta inviolata

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa, un cambio per la Carcares: entra Marco Briano, esce Bajrami

3′ Punizione dal limite di Rollero, nessun problema per Briano che si impossessa del pallone

4′ ROCCHETTESE IN 10! Doppio giallo per Bianchin duro su Clemente

7′ Primo cambio per i rossoblu: Viazzo per Botta

10′ Seconda sostituzione: Alessio Bracco lascia il posto a Carta

15′ Punizione da posizione interessante per la Carcarese, ma il destro di Torello supera la traversa

18′ Brutto scontro tra Tacchini e Carta, ammonito il difensore locale

21′ Giallo anche per Pera

24′ Ntensibe per Alessio Briano

25′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Sponda di Rollero per il neo entrato Carta che scavalca Briano

28′ Occasionissima per Clemente che in area calcia a colpo sicuro, ma Bastoni si distende e manda in angolo

30′ Se dopo l’espulsione, nonostante l’inferiorità numerica, è la Rocchettese ad essere più pericolosa chiudendo nella propria metà campo i biancorossi e trovando la rete del vantaggio, dopo il gol è la Carcarese a trovare coraggio e guadagnare metri

32′ Vastola rileva Mancinelli

38′ Altra sostituzione per la Rocchettese: Paganelli lascia spazio all’ex biancorosso Palma

39′ Diop per Gavacciuto

42′ La Carcarese perde sprint e manca di coraggio

45′ Cinque minuti di recupero

46′ Cisse prende il posto di Rollero

47′ Clemente sulla destra serve al limite Vastola che ci prova di prima intenzione, tiro potente ma impreciso

48′ Esce uno zoppicante Ntensibe, subentrato nella ripresa, per Mirko Siri

50′ Triplice fischio, è vittoria Rochettese