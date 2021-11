Seconda Categoria, il Plodio plaude il verdetto del giudice sportivo: “Giustizia in parte è stata fatta”

Val Bormida. Il presunto insulto razziale rivolto da parte dell’estremo difensore del Plodio nei confronti di Abdou Diop, attaccante del Cengio, è un tema destinato a far discutere probabilmente ancora per mesi. Oggi però il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sulla vicenda, una presa di posizione netta che ha smentito le accuse rivolte da parte della società granata nei confronti di quella biancoblù.

Di seguito, ecco il comunicato ufficiale diramato dal Plodio successivamente a divulgato nel pomeriggio: “Si sapeva che le bugie hanno le gambe corte e questa le aveva cortissime…peccato solo che una società, fino a domenica, amica, con cui abbiamo sempre avuto collaborazioni proficue, con all’interno persone che stimavamo profondamente, abbia deciso di diffamarci in questa triste maniera. A loro auguriamo che non succeda mai quello che hanno, gratuitamente, causato a noi”.

Successivamente ha poi scelto di intervenire il direttore sportivo della società valbormidese, il quale ha dichiarato: “Ci sarebbero tante le cose da dire, in primis, che essendo un argomento delicato e importante non bisognerebbe farne cattivo uso, altrimenti si corre il rischio di fargli perdere il valore che merita strumentalizzandolo. Se si vogliono fare delle battaglie ideologiche, soprattutto su certi temi, siamo i primi a scendere in campo, ma l’importante è agire con la massima coerenza. Coerenza che, domenica, non si è proprio vista. Se si decide di abbandonare il campo, richiedendo poi dopo 40 minuti di rientrare, va contro ogni logica e ogni coerenza, soprattutto per il raggiungimento di un obiettivo meramente sportivo. Dichiarare di essere disposti ad un gesto così eclatante ogni domenica, per poi smentirsi praticamente nell’immediato fa sorridere. Probabilmente si cercavano i famosi cinque minuti di celebrità, dispiace che per raggiungerli siano stati usati principi a cui molte persone credono e per cui combattono realmente. Il razzismo è un problema reale, non va usato per scopi banali. Con questo spero che si possa voltare pagina rispetto a questa triste storia, non meritavamo di essere trattati in quel modo perché assolutamente innocenti, quindi giustizia, in parte, è stata fatta.”

Infine non poteva mancare la reazione di Davide Cirronis, portiere accusato di aver pronunciato la frase discriminatoria che ha chiosato: “Ho letto e sopportato parole e offese gratuite oltre alla qualsiasi per 4 giorni, finendo ovunque su social, giornali e tv peggio di un delinquente. La falsità però si sa, alla fine si paga sempre, è solo questione di tempo. Ringrazio chi mi ha sempre davvero creduto e difeso, ringrazio la società Plodio, i compagni, il direttore che ci ha messo la faccia, il mister e il preparatore che mi hanno protetto da subito e tutti i dirigenti che già dalla sera stessa mi hanno fatto sentire la loro vicinanza. Ringrazio i miei colleghi di lavoro, anzi amici, che sono stati importanti, una famiglia.

Tutti gli altri, i buonisti e quelli che non ci sono stati o hanno avuto dubbi, possono prendersela nel culo. Non sono per nulla perfetto, ma nella vita ogni errore che ho commesso l’ho sempre pagato prendendomi le mie responsabilitá e se avessi sbagliato mai mi sarei neanche permesso di permettere che qualcuno ci mettesse la faccia per me… Queste cose servono per capire chi bisogna levarsi da intorno.

Comunque ora IL FILM È FINITO…”

3-0 tavolino quindi e Plodio secondo, ma il silenzio stampa del Cengio è stata la scelta post verdetto sicuramente più rumorosa.