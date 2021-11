Seconda Categoria “C”: l’Albissole continua a vincere e vola a +5, scatto Pallare contro la Rocchettese

Savona. Una quinta giornata di campionato all’insegna dei gol e dello spettacolo, ma anche dell’ingiurioso episodio andato in scena in quel di Cairo Montenotte in occasione della sfida tra Plodio e Cengio. È facilmente riassumibile in questa maniera il turno di Seconda Categoria andato in scena quest’oggi, il tutto per una domenica di gare avvincenti le quali hanno in parte già permesso di delineare i rapporti di forza tra le varie formazioni impegnate nel Girone C. Sono state 18 le reti messe a segno in questa quinta giornata, un sintomo di grande vivacità per un campionato il quale, dopo il lungo stop sofferto a causa della pandemia, non sta facendo altro se non confermare la propria immensa voglia di tornare protagonista. Di seguito ecco il racconto dei match andati in scena dalle ore 14:30.

Murialdo 0-3 Albissole (12′, 56′ Romano, 34′ Calcagno)

Prosegue inarrestabile la corsa di un’Albissole cinica e spietata, una formazione riuscita ad esprimersi su ottimi livelli nonostante il campo dei locali non fosse esattamente in perfette condizioni. Del capocannoniere del girone Romano e del suo inseguitore Calcagno le reti in grado di indirizzare la sfida, un ottimo banco di prova utile per reagire in seguito alla prima sconfitta rimediata in Coppa proprio dai Ceramisti contro il Cengio.

I padroni di casa guidati da Stefano Odella si sono presentati con Barlocco, Salvo, L. Icardo, M. Odella (C), Melogno, Pontoglio, C. Oddone, Sylla, Calleri, Chinazzo e Rizqy. A disposizione vi erano A. Icardo, Denaro, Franco, Di Gregorio, Dotta, Decastelli e Salvetto.

I biancazzurri allenati da mister Gasparlin hanno invece risposto con Ottonello, Gagliardo, Crino (C), Lupi, Vacca, Vanoli, Romano, Vallarino, Calcagno, Rebagliati e Di Mare. A disposizione vi erano Nucci, Zucca, Merica, Porta e Bolla.

Rocchettese 0-2 Pallare (34′ Grosso, 37′ Perrone)

Uno stop inaspettato successivamente ad una serie di risultati davvero esaltante. Alla fine è arrivata la prima sconfitta in campionato anche per la Rocchettese, formazione capitolata contro un Pallare ancora una volta dimostratosi ordinato, ma soprattutto sfrontato. Di Grosso e Perrone l’uno-due in grado di tagliare le gambe ai padroni di casa, scivolati ora a -5 da una vetta saldamente appannaggio dell’Albissole di mister Gasparlin.

I rossoblù guidati da Mario Croci sono scesi in campo con R. Adosio, Vallecilla, Gallione, Rosati, Veneziano, Giamello, Paganelli, Thevenet, A. Bracco, Carta e Rollero. In panchina si sono accomodati Bastoni, M. Bracco, Cissè, Palma, Viazzo, P. Adosio, Monni, Botta e Manjang.

Gli ospiti allenati da Gian Marco Albesano si sono invece schierati con Piantelli, Vigliero, Bellomia, Perrone, Grosso (C), Boudali, Caruso, Maistrello, Pansera, Morando e De Luca. In panchina si sono accomodati Callegari, Shqau, Monni, Pesce, Abbaldo, Garbarino, Garabello e Jallow.

Santa Cecilia 4-4 Dego (9′, 42′ Aglietto, 33′ Eletto, 45′ Camara, 65′ Bovio, 70′ Fontana, 85′ Mozzone, 89′ Spriano)

Un pareggio pirotecnico scaturito al termine di una sfida in cui si è visto davvero di tutto. Risulta essere questa la sintesi maggiormente esaustiva di una vera e propria altalena di emozioni, un match che ha visto rimontare il Dego quando ormai persino i tifosi della squadra ospite sembravano essersi rassegnati ad una sconfitta apparentemente inevitabile. Mozzone e Spriano però non erano dello stesso avviso, fattore che gli ha permesso di ergersi ad eroi di una rimonta non adatta ai supporter deboli di cuore.

La Santa Cecilia guidata da mister Blangero è scesa in campo con Del Prete, Galli, Marrapodi (C), V. Pellegrini, Burlando, Accatino, Scotto, Fontana, Aglietto, A. Pellegrini e Bormida. In panchina si sono accomodati Sacco, Ormenisan, Paesler, Vassallo, Camara, Tourè e Infante.

I valbormidesi di mister Fabio Macchia hanno risposto con Astengo, Reverdito, Bovio, M. Usai, M. Monticelli (C), Ferraro, I. Monticelli, Spriano, Domeniconi, Guastamacchia e Mozzone. In panchina si sono accomodati Piccardi, Saino, Nosakhare, F. Usai, Eletto, Gennarelli, Rodino e Bastoni.

Sassello 2-3 Carcarese “B” (25′ Clemente, 31′ Vacca, 60′ Rebagliati, 76′ Macinelli, 81′ Concas)

È stata una sfida ricca di emozioni allo stadio Badano tra Sassello e Carcarese “B”, due formazioni in ottima condizione riuscite a dar vita ad un match davvero appassionante. Alla fine, successivamente a svariati ribaltamenti di fronte, è stato 2-3, un risultato che ha premiato il maggiore cinismo di una squadra ospite dimostratasi incredibilmente vogliosa di riscatto dopo la sconfitta rimediata nello scorso turno per mano della Rocchettese.

I padroni di casa allenati da Antonio Valicenti sono sono presentati in campo con Tallarico, Giusto, Chiappone, Raineri, Guastavino (C), Bolla, Vanoli, Vacca, Porro, Rebagliati e Loi. In panchina si sono accomodati Piccone, Deidda, Ottonello, Ralli, Falanga, Piombo, Bofrio, Sala e Gilardo.

I biancorossi guidati da mister Siri ha invece risposto con F. Briano, Pastorino, Gavacciuto, Tacchini (C), Ciappellano, Torello, Bajrami, Revelli, Clemente, Concas e A. Briano. A disposizione vi erano Diop, M. Briano, Mancinelli e Odella.

Plodio 0-0 Cengio (SOSPESA)

Un match destinato a far discutere per lungo tempo. Risulta essere questo il riassunto della sfida più chiacchierata del weekend, un incontro in cui l’estremo difensore dei locali intorno alla mezz’ora (secondo quanto riferito dal tecnico dei granata) sembrerebbe aver apostrofato con una frase contenente un insulto razziale l’attaccante degli ospiti. Gara sospesa e verdetto rinviato in attesa del giudice sportivo dunque, una decisione che comunque non ha placato un vortice di polemiche destinato a lasciare non pochi strascichi.

Il Plodio guidato da mister Roso è sceso in campo con Cirronis, G. Diamanti, Gallesio (C), Ferraro, Cappelletti, Ciccaglioni, Lai, Ghiglia, Spinardi, Costa e Laurenza. A disposizione vi erano Gioffrè, Sanna, Garrone, Diamanti, Rossi, Picalli, Luongo, Aondio e Resio.

Il Cengio allenato da mister Marian ha invece risposto con Pelle, Zucchino, Baji, Nero, Chami, Tagliero (C), Camusso, X. Hiblina, Abdou Diop, A. Hublina e Jannicelli. In panchina si sono accomodati Dainese, Talento, Boazzo, Salvo, Assane Diop, Xheka, S. Marian e Mbaye.

La classifica

È terminata in questa maniera la quinta giornata del ritrovato campionato di Seconda Categoria, un torneo avvincente che al momento vede la seguente classifica: Albissole 15, Pallare 10, Rocchettese 10, Dego 8, Plodio 7, Cengio 6, Carcarese “B” 6, Sassello 4, Santa Cecilia 2, Murialdo 0.