Seconda Categoria “C”: Carta da 50 fa volare la Rocchettese, ma l’Albissole schianta il Plodio confermandosi capolista

Savona. Una quarta giornata di campionato all’insegna dei gol e dello spettacolo. È facilmente definibile in questa maniera il ritorno della Seconda Categoria, questo per una domenica di sfide avvincenti le quali hanno in parte già permesso di delineare i rapporti di forza tra le varie formazioni impegnate nel Girone C. Sono state 15 le reti messe a segno in questo quarto turno di campionato, un sintomo di grande vivacità per un campionato il quale, dopo il lungo stop sofferto a causa della pandemia, conferma l’immensa voglia di tornare protagonista. Di seguito ecco il racconto dei match andati in scena tra ieri e oggi.

Sabato 13 novembre, Carcarese “B” 0-1 Rocchettese (71′ Carta), ore 16:30

Una sfida per cuori forti decisa dalla cinquantesima rete in maglia rossoblù di un Mattia Carta davvero scatenato. Risulta essere questa l’estrema sintesi di un match che, dopo l’espulsione di Bianchin intorno al 50′, si pensava potesse sorridere ai padroni di casa, formazione invece beffata dall’enorme voglia di una Rocchettese per una notte riuscita ad ergersi capolista del girone. “Sono molto contento soprattutto per il valore di questo gol, è appena iniziato il campionato ma un passo falso dell’Albissole potrebbe regalarci una settimana da capolista. Dopo l’espulsione ci siamo fatti forza l’uno con l’altro, la reazione della squadra ha quasi annullato le difficoltà derivanti dall’inferiorità numerica”: sono state queste in estrema sintesi le dichiarazioni rilasciate dal giocatore rossoblù (video integrale presente in apertura, ndr), entusiasta non soltanto per il traguardo personale raggiunto ma soprattutto per la posizione ricoperta in classifica dai suoi.

La Carcarese “B” allenata da mister Siri è scesa in campo con F. Briano, Pera, Gavacciuto, Tacchini, Ciappellano, Torrello, Bajrami, Revelli, Mancinelli, Clemente e A. Briano. A disposizione vi erano Odella, Diop, M. Briano, Ntensibe, Branchetti, Vastola e Mi. Siri.

Gli ospiti guidati da Mario Croci hanno invece risposto con Bastoni, Vallecilla, Gallione, Rosati, Bianchin, Giamello, Botta, Paganelli, Veneziano, A. Bracco e Rollero. In panchina si sono accomodati Buscaglia, M. Bracco, Cissè, Palma, Viazzo, Zerbini, Carta e Adosio.

Albissole 3-0 Plodio (25′, 95′ Vanoli, 60′ Calcagno)

È stata ancora festa biancazzurra al Faraggiana. Non sono bastate tanta attenzione ed una buona dose di determinazione al Plodio, formazione spazzata via dall’onda d’urto provocata da una squadra che sembra davvero non avere rivali. La doppietta di uno scatenato Vanoli e la marcatura del solito Calcagno le reti che hanno permesso ai Ceramisti di imporsi anche quest’oggi, un risultato che permette all’Albissole di mantenere il primato a punteggio pieno staccando di due punti proprio gli agguerriti inseguitori della Rocchettese.

I padroni di casa guidati da mister Gasparlin si sono schierati con Nucci, Caria, Crino (C), Lupi, Vacca, Vanoli, Romano, Vallarino, Calcagno, Rebagliati e Porta. A disposizione vi erano Ottonello, Zucca, Merica, Porta, Bolla, Sala e Gagliardo.

Il Plodio guidato da mister Roso ha invece risposto con Cirronis, G. Diamanti, Gallesio (C), Ferraro, Cappelletti, Rossi, Lai, Ghiglia, Spinardi, Costa e Picozzi. A disposizione vi erano Sanna, Picalli, Diamanti, Ciccaglioni, Garrone, Luongo, Resio e Laurenza.

Cengio 3-1 Santa Cecilia (2 A. Hublina, Rig. Aglietto, Iannicelli)

Una montagna russa di emozioni in ricordo dello scomparso Angelo Santin. Potrebbe essere sufficiente questa frase per descrivere il peso di una vittoria dedicata all’ex tecnico dei valbormidesi, stroncato da un male incurabile nella notte tra venerdì e sabato. Di A. Hublina e Iannicelli le marcature decisive, questo in un clima di commozione generale andato ovviamente oltre la singola partita di calcio.

La Santa Cecilia guidata da mister Blangero è scesa in campo con Sacco, Vassallo, Scotto (C), V. Pellegrini, Burlando, Accatino, Bormida, Fontana, Aglietto, Camara e Ormenisan. In panchina si sono accomodati Del Prete, Infante, Paesler, Galli e Tourè.

Dego 4-0 Sassello (5′ I. Monticelli, 6′ Domeniconi, 17′, 49′ Mozzone)

I padroni di casa guidati da Fabio Macchia si sono presentati con Astengo, Reverdito, Bovio, M. Usai, M. Monticelli (C), Ferraro, I. Monticelli, Spriano, Domeniconi, Guastamacchia e Mozzone. In panchina si sono accomodati Tincani, Saino, Carle, F. Usai, Nosakhare, Gennarelli, Rodino, Leka e Briano.

Gli ospiti hanno invece risposto con Tallarico, Giusto, Chiappone, Raineri, Guastavino (C), Callandrone, Piombo, Vacca, Porro, Rebagliati e Loi. In panchina si sono accomodati Piccone, Deidda, Vanoli, Usai, Bolla, Ralli, Ottonello, Garbarino e Chiappone.

Pallare 2-1 Murialdo (3′ Chinazzo, 8′ De Luca, 50′ Morando)

I padroni di casa allenati da Gian Marco Albesano si sono schierati con Piantelli, Vigliero, Borro, Perrone, Grosso (C), Abbaldo, De Luca, Maistrello, Pansera, Morando e Bellomia. In panchina si sono accomodati Becco, Caruso, Monni, Shqau, Garbarino, Jallow, Garabello e Pesce.

Gli ospiti guidati da Stefano Odella hanno invece risposto con Barlocco, Salvo, L. Icardo, M. Odella (C), Melogno, Pontoglio, C. Oddone, Sylla, Ciappellano, Chinazzo e Franco. A disposizione vi erano Di Gregorio, Rizqy, A. Icardo, Denaro, Decastelli e Salvetto.

La classifica

È terminata in questa maniera la quarta giornata del ritrovato campionato di Seconda Categoria, un torneo avvincente che al momento vede la seguente classifica: Albissole 12, Rocchettese 10, Dego 7, Pallare 7, Plodio 7, Cengio 6, Sassello 4, Carcarese “B” 3, Santa Cecilia 1, Murialdo 0.