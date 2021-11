Seconda Categoria “B”: la Priamar fa il colpaccio, la Spotornese non sbaglia, exploit Varazze

Classifica e prime giornata alla mano, le tre squadre che si giocheranno il primo posto fino alla fine saranno Priamar Liguria, Spotornese e San Francesco Loano. Va da sé che gli scontri diretti potrebbero risultare fondamentale a definire il podio del campionato. La prima di queste sfide è stata vinta dalla Priamar Liguria, vittoriosa 2 a 1 sulla San Francesco Loano. I ragazzi di mister Bresci rimangono così primi in classifica, in coabitazione con la Spotornese, che non ha fallito contro White Rabbit United.

Classifica: Priamar Liguria e Spotornese 12; San Francesco Loano 9; Borgio Verezzi e Cisano 7; Nolese e Quiliano&Valleggia 4; Varazze 3; Yepp Albenga e White Rabbit 0.

Priamar Liguria 2 – San Francesco Loano 1 (Rossignolo)

Priamar Liguria: Quaranta, Saturni, Cyrbja, Andriello, Dalpiaz, Morando, Vallone, Bianco, Bianchi, Esposito, Ferrigno. A disposizione: Mandaglio, Barba, Casalinuovo, Hasani, Bardhi, Lavagna, Colombi. Allenatore: Bresci.

San Francesco Loano: Ceccarini, Scannapieco, Torrengo, Bianco, Insolito, Illiano, Caretti, Antonelli, Rossignolo, Totaro, Cibrario. A disposizione: Haj, Patacchini, Quartieri, Mandraccia, Gualerzi, Guallini, Bianco, Patitucci, Esposito. Allenatore: Sardo.

Quiliano&Valleggia “B” 2 (Fiore, Salutario) – Yepp Albenga 0

Quiliano&Valleggia: Vasoli, Fiore, Alleteo, Mora, Dogliotti, Russo, Alvarado, Rivera, Perrone, Cabrera, Espinoza. A disposizione: Gallinari, Martino, D’Amico, Massa, Caruzzo, Ymeri, Salutario, Gregoretti, Bertola. Allenatore: Pansera.

Borgio Verezzi 1 (Sasso) – Cisano 1 (Magliano)

Borgio Verezzi: Cavallero, Lavato, Tassisto, Allisiardi, Stegaru, Roascio, Pasquale, Morelli, Bertozzi, Patitucci, Rasetto. A disposizione: Accame, Zanatta, Giglio, Briozzo, Sasso, Colantoni, Furnari, Frione, Tuninetti. Allenatore: Cordiale.

Cisano: Grillo, Barchi, Mantero, Muscio S, Sportelli, Munì, Ferrentino, Magliano, Muniz, Ghirardo, Marone. A disposizione: Dallapria, Bottero, Muscio L, Galati, De Luca, D’Auria, Bellissimo. Allenatore: Pellegrino-Sportelli.

White Rabbit 0 – Spotornese 3 (Pellizzari, Lione, Vanara)

White Rabbit United: Pescio, Gjepali, Guglielmi, Panaro, Nerjaku K, Podda, Scaramelli, Maruca, Apicella, Nerjaku M, Meli. A disposizione: Arosio, Caruso, Giordanella, John Igwara, Lattari, Mosca, Puglia. Allenatore: Arco.

Spotornese: Filippi, Galluzzo, Bovero, Nocerino, Crovella, Ferro, Lione, Chessa, Pellizzari, Canale, Carminati. A disposizione: Genta, Sorbera, Torrini, Merlo, Monda, Novello, Vanara, Russo. Allenatore: Calcagno.

Varazze Don Bosco “B” 7 (Valle 2, Botto 2, Lanteri, Crocco, Gambaruto) – Nolese 2 (Mombrini, Gibba)

Varazze Don Bosco: Berlanzoli, Panucci, Trevisol, Cimolato, Gambaruto, Botto, Valle, Crocco, Lanteri, Rebagliati, Taglienti. A disposizione: Barera, Pisano, Rebagliati, Della Bianchina, Foddanu, Merani, Alves. Allenatore: Granone.

Nolese: Paonessa, Marengo M, Pastorino, Aonzo, Yupanqui, Valdora, Gandoglia, Acunzo, Gibba, Dabove, Mombrini. A disposizione: Fontana, Semry, Calcagno, Nardo, Restuccia, Oliveri, Riesi, Ismajlifusaj, Marengo N. Allenatore: Balbo.