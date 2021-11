Scritte antisemite in centro, le reazioni del mondo politico: “Sfregio all’intera Savona”

Savona. La scritta “juden” e le croci celtiche “sono uno sfregio all’intera Savona che è Medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza e che ha nel suo dna sociale e politico, culturale ed etico l’antifascismo, ed è contro ogni forma di totalitarismo”, ha affermato Marco Sferini a nome di Rifondazione Comunista Savona. Episodio condannato anche dal Coordinamento di Articolo 1 e Europa Verde di Savona che hanno definito le scritte apparse la notte scorse in via Pia a Savona “un gesto vile e spregevole”.

“Non è più pensabile minimizzare questi gesti, – ha proseguito Sferini, – soprattutto da parte di una destra che ufficialmente assume toni e posture politiche moderate per apparire istituzionale e popolare, mentre da sempre solletica e vellica gli istinti più intolleranti degli estremisti neofascisti e dei propalatori di nuove anticulture di intolleranza e odio”.

“Quanto avvenuto merita una risposta costituzionale e democratica, sociale e civile che veda tutto il Consiglio comunale e l’Amministrazione uniti nello stimolare una replica che sia, nei fatti, formata dalla riproposizione di una rete di iniziative sui territori che finiscano per marginalizzare naturalmente la pochezza melmatica del neofascismo prepotente”, ha aggiunto ancora Sferini.

“Per parte nostra, Rifondazione Comunista metterà il suo impegno al servizio sempre della causa delle libertà repubblicane, della Costituzione e di una Savona che è e rimane antifascista”, hanno concluso da Rifondazione Comunista Savona.

“Condanniamo il gesto antisemita vile e spregevole accaduto nella centralissima Via Pia, che ci riporta ai tempi più bui della nostra storia. Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra solidarietà all’esercente colpito. Con fermezza auspichiamo che vengano sciolti i gruppi di estrema destra, unendoci alla richiesta di altre forze progressiste, perché simili gesti non sono più tollerabili in un Paese Civile e a maggior ragione in una città come Savona medaglia d’oro alla Resistenza che cosi tanto ha pagato per liberare il nostro paese dal nazi-fascismo”, la posizione di Articolo 1 Savona espressa da Marco Anselmo.

Disapprovazione espressa anche da Europa Verde Savona: “Condanniamo fermamente il vigliacco e terribile gesto avvenuto ai danni di un negoziante di via Pia, al quale rivolgiamo la nostra solidarietà – affermano – Le scritte antisemite rievocano l’epoca più buia della nostra storia, ricordandoci quanto i valori della memoria e della resistenza non vadano mai abbandonati. Come insegnatoci da Hannah Arendt, banalizzare ed ignorare questi valori è proprio ciò che ha portato il fascismo ed il nazismo a prosperare”.