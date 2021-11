Scontro tra due auto in via Sanda a Celle: soccorsi mobilitati

Celle Ligure. Si è verificato questo pomeriggio intorno alle 17 un incidente stradale in via Sanda a Celle Ligure. A entrare in collisione, per cause ancora da accertare, due autovetture.

Dopo la chiamata ai soccorsi si sono subito attivate due ambulanze, una della Croce Rosa di Celle e una della Croce Rossa di Varazze, oltre l’automedica (con il personale del 118) per soccorrere due persone a bordo di un’auto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ma per fortuna nessuno è rimasto incastrato nelle lamiere.

Subito dopo le prime cure prestate sul posto i due feriti sono stati accompagnati in ospedale, al San Paolo di Savona, in codice giallo. Fortunatamente, i traumi subiti durante l’impatto non sono stati importanti: entrambi non sono in pericolo di vita.

Per accertare l’esatta dinamica del sinistro stradale ha raggiunto il luogo dell’incidente la polizia locale.