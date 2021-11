Sciopero igiene urbana, Rossetti (Pd): “Chiederemo che venga rinnovato al più presto il contratto collettivo”

Liguria. “Siamo al fianco dei lavoratori dei servizi ambientali. Presenteremo un Ordine del giorno per chiedere che venga rinnovato al più presto il contratto collettivo”. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“Lo scorso 28 settembre – ricorda Rossetti – si sono interrotte le trattative per il rinnovo dei Contratto nazionale del comparto dell’igiene ambientale, fermo da 27 mesi. Una decisione dettata dalla profonda insoddisfazione da parte delle sigle sindacali – Fp Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Fiadel – sull’andamento del negoziato, sia nel merito che per i tempi. Per cui è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore per oggi, lunedì 8 novembre”.

La manifestazione di protesta da parte dei lavoratori del comparto dei servizi ambientali in cui operano circa 3mila persone in tutta la Regione: “Siamo al fianco delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori dei servizi ambientali che questa mattina hanno manifestato davanti a Palazzo Tursi per chiedere il rinnovo del contratto collettivo. Domani presenteremo un Ordine del Giorno in consiglio regionale per chiedere che tutti spingano a far sì che venga rinnovato il contratto che riguarda servizi essenziali per i cittadini, la città e tutta la Regione. Mi auspico – conclude Rossetti – che sia accolto senza indugio e si esprima un consenso allargato e unitario”.