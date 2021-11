Sciopero dell’igiene ambientale per l’8 novembre, a Savona presidio davanti alla Prefettura

Liguria. Disagi anche nel savonese per lo sciopero generale del comparto di igiene ambientale indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per l’intera giornata di lunedì 8 novembre. A rischio, quindi, la corretta esecuzione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

La protesta riguarderà̀ tutti i turni di lavoro con inizio nella medesima giornata e con presidi unitari in tutti i territori: a Savona si terrà dalle 10 alle 12 davanti alla sede della Prefettura.

Nei vari comuni del territorio provinciale, molti dei quali gestiti da Sat Servizi, saranno comunque garantiti i servizi essenziali: raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati limitatamente alle utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali e case di cura, hub vaccinali, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, caserme e carceri.

A Savona l’azienda Ata chiuderà il Cdr per l’intera giornata.

“Sono tremila i lavoratori interessati in Liguria da questo sciopero: “Le associazioni datoriali sono responsabili della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore – affermano FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel -. Dopo aver perso tempo lasciando che ben 27 mesi trascorressero dalla scadenza del contratto, hanno poi posto condizioni inaccettabili di fatto mettendoci nelle condizioni di non poter proseguire”.

I sindacati hanno rigettato le richieste datoriali: “Flessibilità̀ estrema sull’organizzazione del lavoro attraverso il sistema degli orari; ridimensionamento del sistema delle relazioni industriali per privare i lavoratori della rappresentanza e della partecipazione all’interno dell’azienda; precarizzare i rapporti di lavoro soprattutto per lavoratori part/time; eliminare totalmente il limite massimo dei lavoratori part/time presenti in azienda; legare la parte economica esclusivamente agli indici inflattivi e alle dinamiche del corrispettivo economico del committente all’azienda; mancato riconoscimento delle professionalità̀ dei lavoratori addetti agli impianti” sottolineano le organizzazioni sindacali.

“Proposte irricevibili” concludono.