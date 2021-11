Sciopero dei servizi ambientali per il rinnovo del contratto di lavoro

Liguria. E’ confermato per la giornata di domani, lunedì 8 novembre, lo sciopero generale del comparto di igiene ambientale indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Nel savonese sono previsti disagi sui servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

La protesta riguarderà tutti i turni di lavoro: a Savona si terrà un presidio di protesta, indetto dalle sigle sindacali, dalle 10 alle 12 davanti alla sede della Prefettura.

Nei vari comuni del territorio provinciale saranno comunque garantiti i servizi essenziali: raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati limitatamente alle utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali e case di cura, hub vaccinali, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, caserme e carceri.

L’azienda Ata chiuderà il Cdr di via Caravaggio a Savona per l’intera giornata, anche per gli utenti di Quiliano, Bergeggi e Vado Ligure.

Sono tremila i lavoratori interessati in Liguria da questo sciopero, che rientra nella mobilitazione in atto del settore dei servizi ambientali per il rinnovo del CCNL.