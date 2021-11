Sciopero del personale sui treni regionali, i sindacati: “Adesione pressochè totale, confermate le richieste per nuove assunzioni”

Liguria. “La pressoché totale adesione di macchinisti e capotreno allo sciopero regionale degli equipaggi del trasporto regionale in Liguria (proclamato per oggi, 14 novembre 2021 dalle 9 alle 17) rinforza le ragioni della protesta”. Così in una nota congiunta le segreterie regionali di Filt-Cgil, Ugl-Taf e Orsa Ferrovie commentando i risultati dello sciopero di oggi

“Sono quindi confermate le richieste del sindacato e delle RSU a Trenitalia di assumere nuovo personale: per garantire condizioni di lavoro più dignitose ( turni comandati all’ultimo minuto senza alcuna contrattazione collettiva); per ridurre l’esorbitante monte ore di straordinario; per permettere a lavoratrici lavoratori di fruire delle proprie ferie; per accontentare le richieste di part-time a chi ha problemi di conciliazione vita lavoro; per dare un futuro ai giovani di questa regione con posti di lavoro di qualità”.

“Ci appaiono quindi inverosimili e al limite della provocazione i dati diffusi venerdì dall’azienda su organici e fabbisogno dei turni invernali, che di fatto dichiarerebbero un esubero sia fra i macchinisti che fra i capotreno in Liguria. Se tali dati fossero confermati non si comprenderebbe perché non si riescano a smaltire le ferie, non si accontentino le richieste di part-time, non si accolgano le domande di mobilità interna tra qualifiche e si faccia un ricorso strutturale alle prestazioni straordinarie”.

“I fatti invece ci dicono che il metodo di calcolo dei fabbisogni di Trenitalia è profondamente sbagliato, o peggio, scientificamente studiato per ridurre il costo del lavoro programmando lo straordinario strutturale. In entrambi i casi per il sindacato si tratta di una condizione inaccettabile che conferma le ragioni della vertenza. Lavoreremo pertanto perché lo sforzo fatto da lavoratrici e lavoratori oggi con la loro adesione allo sciopero dia i risultati necessari alla categoria e al territorio”.