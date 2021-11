Schianto nella notte sull’Aurelia tra Savona e Albissola, morto un uomo di 44 anni

Savona. Tragedia nella notte sull’Aurelia tra Savona e Albissola Marina, dove un uomo di 44 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Lo schianto fatale si è verificato poco dopo l’una, all’incirca all’altezza dell’ex Lady Moon. La vittima, residente a Genova, stava rientrando a casa in scooter al termine del turno di lavoro in una pizzeria. Per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del veicolo: fatale l’impatto frontale contro un Tir.

Immediato l’intervento dei medici del 118 e di un’ambulanza della Croce Oro di Albissola Marina, ma al loro arrivo l’uomo era già deceduto. Illeso invece il camionista.

Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia stradale, che si è occupata dei rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nonostante l’ora tarda il sinistro ha avuto ripercussioni sulla viabilità, essendo avvenuto in un tratto già interessato da un cantiere Anas (che però, secondo le forze dell’ordine, non ha influito sull’incidente). Il Tir invece si trovava sull’Aurelia per via della chiusura notturna programmata di un tratto di A10.