Schianto mortale sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure, la vittima è la 18enne Martina Riberti

Savona. E’ la 18enne Martina Riberti, originaria di Genova e residente a Savona, la giovanissima vittima dell’incidente mortale verificatosi questa mattina intorno alle 7 sull’autostrada A10 tra i caselli di Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova.

La ragazza era a bordo di una Mini rossa guidata da un ragazzo di 23 anni, di Lumarzo (GE). Per cause ancora da accertare, in una lieve curva verso sinistra, l’auto è andata dritta andando a schiantarsi frontalmente contro il fianco destro dell’ingresso della galleria Fighetto. Un impatto violentissimo che ha totalmente distrutto l’auto e non ha lasciato scampa alla ragazza e al cane che era a bordo del mezzo.

Immediato l’intervento sul posto di vigili del fuoco, polizia stradale, medici del 118 e due ambulanze, una della Croce Verde di Albisola e l’altra della Croce Oro di Albissola Marina. Nulla da fare per Martina, mentre il ragazzo è stato portato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Al momento, secondo quanto riferito, non ricorderebbe nulla dei momenti che precedono l’incidente.

Martina aveva frequentato negli scorsi anni il liceo classico Gabriello Chiabrera di Savona. Aveva la passione per il canto, con una voce in grado di emozionare.