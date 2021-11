Savona, venerdì chiuso il punto vaccinale del Terminal Crociere

Savona. Sarà chiuso, in via straordinaria, il punto vaccinale presso il Terminal Crociere di Savona nella giornata di venerdì 12 novembre.

Le attività riprenderanno regolarmente da lunedì 15, come di consueto dalle ore 9 alle ore 18, sempre per vaccinazioni Covid, vaccinazioni antinfluenzale e tamponi antigenici, e sempre erogando tutti i servizi in modalità open.

La chiusura è stata disposta in modo da evitare che gli spazi sia condivisi da “vaccinandi” e crocieristi, venerdì infatti è programmato l’arrivo di una crociera nel porto di Savona.