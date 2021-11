Savona, vandali in azione nel park di via Piave. Lo sfogo di una automobilista: “Vetri spaccati per puro disprezzo delle vite altrui”

Savona. Ancora un raid vandalico ai danni delle automobili posteggiate alla città della Torretta. Questa volta è andato in scena nel parcheggio a pagamento di via Piave.

“Questa mattina ho ricevuto una telefonata dai Carabinieri di Savona che mi avvertiva che alla mia auto era stato spaccato il vetro della portiera – racconta una lettrice, Renata – Le auto con i vetri spaccati in realtà erano molte di più, le persone si aggiravano per il posteggio inviperite“.

Non si tratta, come detto, della prima volta: negli ultimi tempi si sono registrati episodi simili in diverse parti della città, come una settimana fa in piazza del Popolo o nello stesso park di via Piave. E pochi giorni fa la triste sorpresa era già toccata proprio alla sfortunatissima Renata: “La settimana scorsa identica scena – rivela – il vetro era quello lato guida ma la modalità sempre la stessa”.

“Pago regolarmente il posteggio, tutti i mesi 46 euro… Gli addetti dell’ATA, quando la settimana scorsa ho fatto presente l’accaduto, mi hanno detto che l’auto è mia e quindi il problema è mio – aggiunge poi – Alla mia lettera hanno risposto mandandomi il regolamento”.

Inevitabili la rabbia e l’amarezza: “Vetri spaccati per puro disprezzo delle vite altrui – tuona la lettrice – Questi vandali se ne fregano se l’auto serve per andare al lavoro o per tutte le varie esigenze del quotidiano“.

Il suo sfogo ha raggiunto anche i social network, con un post sulla pagina Savona E’: “Magari mi serviva per andare al lavoro, magari domani dovevo andare a fare una visita medica, magari mi serve per fare la spesa o per andare a prendere i nipotini all’uscita da scuola, magari ero venuto per salutare i miei cari, una visita al cimitero, magari non me la passo tanto bene e no, non ce l’ho l’assicurazione contro gli atti vandalici”.