Savona, suolo pubblico gratis per il 2022

Savona. A Savona suolo pubblico gratis per tutto il 2022. Il provvedimento è stato approvato in giunta questa mattina.

Chi ha fatto richiesta per poter avere i tavolini all’esterno del locale continuerà a non pagare. Per chi invece ha i dehors continuerà a essere gratis l’estensione del 30% rispetto alla superficie iniziale che non superi i 15 metri quadri.

Inoltre, per chi ha la struttura esterna è stata spostata la scadenza del pagamento al 30 aprile invece che al 31 gennaio in attesa del provvedimento del governo che potrebbe stanziare le risorse da trasferire ai Comuni per esentare tutti dal pagamento.

“Il Covid ci ha fatto vivere la città in modo diverso, i dehors sono diventati presidio dei quartieri. Il suolo pubblico è bene dell’amministrazione e abbiamo scelto di prorogare in maniera straordinaria per tutto il 2022″, ha commentato il vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova.