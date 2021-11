Savona sconfitti, David Balleri: “Avversari aiutati dall’arbitro, siamo i più forti del girone”

Sconfitta che fa male al Savona, perché ha significato perdere il primato in classifica e perché la squadra ha dovuto disputare gran parte della gara in dieci contro undici per un’espulsione più che discutibile ai danni del leader del centrocampo Roman Stefanzl.

Il Savona era andato in vantaggio intorno al venticinquesimo con Serhiienko. La Sampierdarenese è andata a segno due volte a inizio ripresa, con Morani dal dischetto e con Chiarabini.

“Partita un po’ compromessa dall’arbitro – commenta Balleri – dopo averci dato un goal/non goal. Secondo me non era un fallo da espulsione quello di Roman. Questo ci ha penalizzato. Abbiamo tenuto fino a quando non ci ha dato il rigore contro. La mia squadra è fortissima, ne sono convinto. Arriverà in fondo con la Sampierdarenese, che però oggi è stata aiutata dall’arbitro. Ci è mancata un po’ di attenzione. Un giocatore loro non è stato espulso pur avendo commesso un fallo più grave di quello di Stefanzl. Alla squadra rimprovero solo le disattenzioni in occasione dei goal”.