Savona-Sampierdarenese: sfida di tradizione e match da non fallire, a Vado crescono le ambizioni

L’obiettivo del Savona è ormai arcinoto: scalare il più velocemente possibile le categorie e ricreare un settore giovanile che sia punto di riferimento per il comprensorio. Le due cose non sono affatto svincolate, visto che l’appeal dipende in buona misura dal campionato disputato dalla squadra principale.

Domenica gli striscioni saranno impegnati contro l’altra capolista, la Sampierdarenese. Le due squadre giungono al big match con lo stesso ruolino di marcia: quattro vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Anche i genovesi non hanno fatto mistero di voler disputare un campionato di vertice, anche se il dover giocare lontano da casa a causa dei lavori al “Morgavi” ha leggermente frenato la campagna acquisti. Il Savona ha dovuto tribolare per trovare un campo ma ha nonostante ciò investito molto per non sbagliare la stagione.

Oltre all’importanza determinata dalla posizione in classifica, la sfida avrà un sapore particolarmente blucerchiato. In casa Savona, l’allenatore David Balleri e il responsabile del settore giovanile Alessandro Grandoni possono vantare numerose presenza con la maglia della Sampdoria. La Sampierdarenese, dal canto suo, condivide un legame ovviamente speciale con il club campione d’Italia 1991. Pur non essendoci un vincolo giuridico, come conferma il presidente Pittaluga, la Sampierdarenese è genitrice della Sampdoria, squadra che nacque dalla fusione con l’Andrea Doria. Rimane sempre forte il legame con i blucerchiati: nel marzo 2019 la Samp ha celebrato i 120 anni della Sampierdarenese indossando una maglia speciale e invitando la società ad assistere al match contro l’Atalanta. Eh sì, le radici del calcio a Sampierdarena risalgono a ben due secoli or sono.

Capitolo Samp chiuso, un nome fortemente legato al Genoa potrebbe mettere ancora più fretta al Savona. Il Vado ha infatti annunciato che l’ex patron del Grifone Spinelli sponsorizzerà la società. Un legame che se duraturo non potrà che ergere i rossoblù a competitor ancor più difficile da scalfire specialmente circa i propositi del settore giovanile. Detto questo, una cosa non esclude l’altra e la speranza è che nel futuro, prossimo se possibile, la nostra provincia torni ad avere due punti di riferimento nel calcio almeno semiprofessionistico come fino a poco tempo fa.