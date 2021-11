Il Savona perde partita e primato contro la Sampierdarenese ma può recriminare

SAVONA 1 (25′ Serhiienko) – SAMPIERDARENESE 2 (50′ Morani rig, 59′ Chiarabini)

Partita tosta fin da subito, con prevalenza territoriale del Savona che si traduce nel goal di Serhiienko su cross di Macagno, qualche protesta degli ospiti secondo cui la palla non avrebbe oltrepassato la linea. Il Savona, che ha dovuto poi rinunciare a Kuci, è rimasto in dieci per l’espulsione di Stefanzl apparsa fuori luogo. Nella ripresa l’uno due della Sampierdarenese ha costretto il Savona a una gara d’attacco con l’uomo in meno.

95′ Triplice fischio, vince la Sampierdarenese

94′ Out Chiarabini, dentro Percivale.

92′ Tiro di Gallo alto. Il Savona avanti per acciuffare il pari. Sampierdarenese compatta.

87′ Pugliese duro su Macagno punito col giallo.

83′ Scontro Chiarabini-Fonjock. L’arbitro lascia correre. La punta genovese rimane a terra. Finita l’azione nuovi diverbi tra le parti. Laissez faire: here we go again.

77′ Balleri prova a puntare sulla corsa e la spinta di Caroniti.

75′ Ancora animi surriscaldati per una gestione dei falli che lascia ancora perplessi. Troppo laissez faire in certi casi in opposizione a decisioni forse troppo nette.

71′ Sampierdarenese vicina al tris, colpo di testa di Musiaro su corner di poco a lato.

70′ Proteste in casa Savona. Esposito M stoppa un lancio e va in area. Entrato in contatto con un avversari va a terra. Nessuna irregolarità per l’arbitro.

67′ De Vincenzo lascia il posto a Cuneo nella Sampierdarenese. Fuori anche Pittaluga V, al suo posto Gallo.

62′ Ci prova Macagno. Para Lo Vecchio. Macagno rimane a terra.

59′ Sampierdarenese in vantaggio! Angolo calciato nel cuore dell’area. La sfera perviene nei piedi di Chiarabini che gira di prima all’altezza del dischetto e insacca. Nel Savona Vittori Y al posto di Rossetti.

58′ De Vincenzo va già a Serhiienko e calcia. Facile parata di Rinaldi.

56′ La Sampierdarenese manovra. Il Savona rimane ordinato.

53′ Morani rimane a terra dopo uno scontro con Fonjock. Partirà nervosa con qualche scaramuccia anche sulle tribune, presto rientrate. L’espulsione di Stefanzl ha fatto da spartiacque tra una gara combattuta e una gara nervosa.

50′ Rigore per la Sampierdarenese! Morani va sul dischetto. Si tarda a battere per dispute sulla posizione del pallone. Lunga rincorsa e goal del capitano genovese. Palla che bacia il palo e si insacca alle spalle di Rinaldi, che aveva intuito. Rigore assegnato per fallo di Fancellu su Gesi.

46′ Si riparte. Nessun cambio rispetto alla fine della prima frazione di gioco.

Secondo tempo

48′ Duplice fischio.

Tre minuti di recupero.

42′ Palla messa in mezzo, Pugliese calcia da biona posizione. Rinaldi è attento e para mettendo in corner. Altrettanto bravo nel bloccare il corner.

40′ Giallo per Fonjock. Tanti interventi al limite post espulsione di Stefanzl.

38′ Pugliese calcia dalla distanza. Palla forte di poco sopra la traversa. Rinaldi in controllo.

35′ Come prevedibile, gli animi si scaldano.

32′ Savona in dieci! Fallo a centrocampo di Stefanzl punito col rosso. Mano pesante del direttore di gara Tortora di Albenga per un intervento che dalla tribuna pareva al massimo sanzionabile col giallo.

30′ Lo Vecchio blocca un cross di Macagno. Rilancio lungo per mettere in moto il tridente. Si crea un tre contro tre. Manata involontaria di Gallotti su Gesi, intervento comunque falloso punito col giallo.

25′ Savona avanti! Cross di Macagno dalla destra, testa di Serhiienko inseritosi sul primo palo. Zuccata che sbatte sulla traversa e rimbalza dentro secondo l’arbitro. Proteste degli ospiti.

23′ Sampierdarenese coriacea. Ma serve maggior produzione offensiva per provare a passare in vantaggio. Controvento, nella ripresa, potrebbe risultare ancora più complesso provare a impensierire Rinaldi.

20′ Fase di gara che vede il Savona stabilmente nella metà campo avversaria. Nessuna occasione chiara al momento. Ma comincia a sentirsi la pressione degli striscioni. Su corner Fonjock gira pericolosamente verso la porta ma Lo Vecchio è bravo. L’azione stata resa nulla per fuorigioco.

16′ Macagno premia l’inserimento di Di Roccia. Firrarello è bravo a coprire e insieme al portiere Lo Vecchio sventa la minaccia.

14′ Si fa male Kuci, che è costretto a uscire. Al suo posto Esposiyo F. Fancellu si piazza al centro della difesa insieme a Gallotti.

11′ Savona a sfavore di vento. Rinaldi da fatica a rinviare. Al momento non si registrano conclusioni a rete.

6′ Disposizioni offensive sulla carta per le due squadre. Entrambe con tre attaccanti. La partita invece è bloccata, con le squadre che lottano in mezzo al campo.

1′ Pubblico delle grandi occasioni per la partiti esima del sestri turno. Ruffinengo letteralmente sold out. Savona in rigida con laccetti retrò. Maglia bianca con banda orizzontale rossonera per gli ospiti.

Savona: 1 Rinaldi, 2 Serhiienko, 3 Fancellu, 4 Fonjock, 5 Kuci, 6 Gallotti, 7 Esposito M, 8 Stefanzl, 9 Rossetti, 10 Macagno, 11 Di Roccia. A disposizione: 12 Bresciani, 13 Gavarone, 15 Caroniti, 16 Vittori A, 17 Gamba, 18 Vittori Y, 19 Esposito F. Allenatore: Balleri.

Sampierdarenese: 1 Lo Vecchio, 2 Firrarello, 3 De Moro, 4 Pugliese, 5 Musiari, 6 Mastrogiovanni, 7 Chiarabini, 8 Morani, 9 Gesi, 10 De Vincenzo, 11 Pittaluga V. A disposizione: 12 Romei, 13 Caroglio, 14 Percivale, 15 Signorastri, 16 Costa, 17 Gallo, 18 Cuneo, 19 Baghino. Allenatore: Oliva.

Stadio “Fiorenzo Ruffinengo” di Legino. Il Savona prova a ritrovare la vittoria dopo il pareggio (1 a 1) di settimana scorsa contro la Campese. Il cliente è però il più scomodo che si potesse incontrare: la Sampierdarenese condivide con gli striscioni il primo posto della graduatoria. Va da sé che chi vince oggi vivrà una settimana da capolista solitaria. In casa biancoblù, sono arrivati in settimana gli innesti importati di Gallotti, Cocito e Komoni. Ruolino di marcia identico per le due squadre: quattro vittorie, un pareggio e zero sconfitte.